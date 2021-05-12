Самолеты «Белавиа» с 12 мая начали летать в Самару

Источник материала: ОНТ

Новое направление для отпуска и постепенное восстановление допандемийного ритма авиасообщения. С 12 мая дня «Белавиа» начала летать в Самару.

На данный момент город стал девятым регулярным направлением в Россию. Полёты будут выполняться по средам в ночное время. Время в пути – чуть больше двух часов. После тяжёлого 2020-го авиация выходит из спячки. В прошлом году белорусский авиаперевозчик запустил рейсы в Вену и Ташкент, в феврале в Дубай. Самара стала вторым направлением после Екатеринбурга, открытым этой весной. Авиасообщение между Минском и Самарой важно с учётом экономических и культурных связей. Также в нашей авиакомпании рассчитывают, что открытие рейсов привлечет в Минск транзитных пассажиров.

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