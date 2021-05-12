Не спешите выбрасывать! Вторая жизнь советской мебели: как превратить старую секцию в стильный элемент интерьера

Источник материала: ОНТ

Во многих квартирах еще осталась советская мебель, и что с ней делать часто абсолютно не понятно. В большинстве случаев старые комоды и серванты находят свое пристанище на даче или вообще на свалке. Но настоящие умельцы берутся переделать мебель, и превращают ее в настоящие шедевры!

































































Фото: appetitres.ru

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