Столкновения футбольных фанатов с полицией произошли в Португалии

Источник материала: ОНТ

В Португалии произошли столкновения футбольных фанатов с полицией. Первое за 19 лет чемпионство «Спортинга» омрачили беспорядки в Лиссабоне.

Радости местных болельщиков не было предела. В очередном матче чемпионата Португалии «Спортинг» одолел «Боавишту» – 1:0 и досрочно обеспечил себе золотые медали. Тысячи людей собрались на главной площади Лиссабона, куда команда приехала вместе с трофеем. Фанаты не соблюдали социальную дистанцию и были без масок. Более того, ломали ограждения, чтобы увидеть команду и кубок поближе. В ответ сотрудники полиции начали стрелять резиновыми пулями. В итоге празднование переросло в массовые беспорядки, в которых десятки человек получили травмы.

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