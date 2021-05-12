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Столкновения футбольных фанатов с полицией произошли в Португалии
Источник материала: ОНТ
В Португалии произошли столкновения футбольных фанатов с полицией. Первое за 19 лет чемпионство «Спортинга» омрачили беспорядки в Лиссабоне.
Радости местных болельщиков не было предела. В очередном матче чемпионата Португалии «Спортинг» одолел «Боавишту» – 1:0 и досрочно обеспечил себе золотые медали. Тысячи людей собрались на главной площади Лиссабона, куда команда приехала вместе с трофеем. Фанаты не соблюдали социальную дистанцию и были без масок. Более того, ломали ограждения, чтобы увидеть команду и кубок поближе. В ответ сотрудники полиции начали стрелять резиновыми пулями. В итоге празднование переросло в массовые беспорядки, в которых десятки человек получили травмы.
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В Португалии произошли столкновения футбольных фанатов с полицией. Первое за 19 лет чемпионство «Спортинга» омрачили беспорядки в Лиссабоне. Радости местных...
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