Картину Бэнкси продали на аукционе в Нью-Йорке за $2 млн

Источник материала: ОНТ

На торгах Christie's в Нью-Йорке продана картина британского уличного художника Бэнкси. Произведение «Смейся сейчас, но однажды править будем мы», на котором изображены три обезьяны, ушло более чем за $2 млн.

Произведение было создано в 2002 году. Итоговая цена лота – $1,7 млн. Однако будущему обладателю картины нужно будет заплатить свыше $2 млн с учетом дополнительных выплат.

Такое же произведение в 2008 году продали на аукционе менее чем за $500 тыс. Это говорит о повышении спроса на работы британского уличного художника.

ФОТО: pixabay

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