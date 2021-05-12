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Картину Бэнкси продали на аукционе в Нью-Йорке за $2 млн
Источник материала: ОНТ
На торгах Christie's в Нью-Йорке
Произведение было создано в 2002 году. Итоговая цена лота – $1,7 млн. Однако будущему обладателю картины нужно будет заплатить свыше $2 млн с учетом дополнительных выплат.
Такое же произведение в 2008 году продали на аукционе менее чем за $500 тыс. Это говорит о повышении спроса на работы британского уличного художника.
ФОТО: pixabay
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На торгах Christie's в Нью-Йорке продана картина британского уличного художника Бэнкси. Произведение «Смейся сейчас, но однажды править будем мы», на котором...
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