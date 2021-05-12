Новым гендиректором Большого театра назначен Вячеслав Гарбузов

Источник материала: ОНТ

Генеральным директором Большого театра Беларуси стал Вячеслав Гарбузов.

С 2017 года и до настоящего времени он возглавлял Брестский государственный театр драмы. Вячеслав Гарбузов сменил Александра Петровича, который руководил Национальным театром оперы и балета с ноября 2019 года.

ФОТО: пресс-служба Национального театра оперы и балета

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