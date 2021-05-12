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Новым гендиректором Большого театра назначен Вячеслав Гарбузов
Источник материала: ОНТ
Генеральным директором Большого театра Беларуси стал Вячеслав Гарбузов.
С 2017 года и до настоящего времени он возглавлял Брестский государственный театр драмы. Вячеслав Гарбузов сменил Александра Петровича, который руководил Национальным театром оперы и балета с ноября 2019 года.
ФОТО: пресс-служба Национального театра оперы и балета
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Генеральным директором Большого театра Беларуси стал Вячеслав Гарбузов. С 2017 года и до настоящего времени он возглавлял Брестский государственный театр драмы....
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