Фотофакт. Родные и близкие Павла Северинца находятся у здания суд, где проходит закрытый процесс

Родные и близкие политика Павла Северинца приехали сегодня в Могилев, где в закрытом режиме судят их сына, брата, мужа.





Как сообщает БелаПАН, на процесс пришла его мать — Татьяна, сестры — Анна и Дарья и его жена — Ольга.

Родственников на заседание не пустили, так как суд проходит в закрытом режиме. Кроме Павла Северинца будут судить: Евгения Афнагеля, Павла Юхневича, Дмитрия Козлова, Максима Винярского, Андрея Войнича, а также блогершу Ирину Счастную.

Ранее сообщалось, почему Могилевский облсуд закрыл процесс .