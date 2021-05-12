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Фотофакт. Родные и близкие Павла Северинца находятся у здания суд, где проходит закрытый процесс
Источник материала: Навiны
Родные и близкие политика Павла Северинца приехали сегодня в Могилев, где в закрытом режиме судят их сына, брата, мужа.
Как сообщает БелаПАН, на процесс пришла его мать — Татьяна, сестры — Анна и Дарья и его жена — Ольга.
Родственников на заседание не пустили, так как суд проходит в закрытом режиме. Кроме Павла Северинца будут судить: Евгения Афнагеля, Павла Юхневича, Дмитрия Козлова, Максима Винярского, Андрея Войнича, а также блогершу Ирину Счастную.
Ранее сообщалось,
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Родные и близкие политика Павла Северинца приехали сегодня в Могилев, где в закрытом режиме судят их сына, брата, мужа.
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