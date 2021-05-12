В Казани хоронят погибших детей и педагогов

В Казани хоронят погибших при стрельбе в гимназии № 175 детей и педагогов.





Как сообщает tatar-inform.ru , погребения проходят в столице и еще в двух районах (в Высокогорском и Рыбно-Слободском) Татарстана.

Напомним, в результате нападения на гимназию семь детей и двое взрослых. С различными ранениями и повреждениями в столичных больницах находятся 23 пострадавших.