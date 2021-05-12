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В Казани хоронят погибших детей и педагогов
Источник материала: Навiны
В Казани хоронят погибших при стрельбе в гимназии № 175 детей и педагогов.
Как сообщает
Напомним, в результате нападения на гимназию семь детей и двое взрослых. С различными ранениями и повреждениями в столичных больницах находятся 23 пострадавших.
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В Казани хоронят погибших при стрельбе в гимназии № 175 детей и педагогов.
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