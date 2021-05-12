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Турецкие сериалы: что посмотреть кроме «Великолепного века»

12.05.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Турецкие сериалы любят зрители разных поколений из-за драматизма, ярких образов главных героев, закрученного сюжета, отсутствия насилия и эротики.

Приятно провести время у экрана телевизора или компьютера можно с детьми. Самый известный кинороман – это «Великолепный век». От него без ума пенсионеры и домохозяйки, подростки и мужчины. Но какие еще турецкие сериалы можно посмотреть кроме этой замечательной картины? Рассмотрим несколько фильмов, заслуживающих внимание телезрителя.

Турецкие сериалы: что посмотреть кроме «Великолепного века»

«Доверенное»

Мелодрама о любви и верности, преданности и человеческих отношениях. Главный герой успешен и богат, у него есть маленький племянник, который внезапно становится сиротой. Бизнесмен оформляет опекунство над пареньком и перевозит его в свой роскошный особняк. Но мальчик не может жить без красивой тети Сехер, поэтому главный герой приглашает ее в свой дом вместе с мальчиком. Такое решение приводит к возникновению большой любви и проблем.

«Девушка за стеклом»

Молодая героиня Налан имеет очень красивую внешность. После окончания университета она устраивается на работу в крупнейшую сеть отелей. Внезапно Налан знакомится с парнем по имени Седат, который приходится сыном собственника бизнеса, где работает девушка. Молодые люди любят друг друга и женятся, вроде все прекрасно, но через время Седат охладевает к Налан, в семье начинаются распри и измены, депрессии и скандалы, крутые повороты и неожиданности.

«Марашанец»

Марашанец – это прозвище главного героя, который несколько лет служил в спецназе. У мужчины погибла жена и дочь, в чем он винил себя, так как не смог защитить родных. Спецназовец прозябал в собственном книжном магазине до тех пор, пока не познакомился с красивой покупательницей. Девушка напугана и нуждается в помощи. Марашанец теряет от нее голову, начинает решать серьезные проблемы красавицы собственными методами.

«Однажды на Кипре»

Действия сериала разворачиваются в 60-е годы прошлого века. На Кипре в то время разгорелся конфликт между турками и греками, во время которого погибло много невинных людей. В центре событий сериала жизнь торговца Кемаля Дерели, вынужденного эмигрировать с острова. Но жизнь круто изменилась и заставила его вернуться на Кипр уже в качестве специального агента.

Это несколько достойных многосерийных фильмов производства Турции, в реальности их гораздо больше. По ссылке можно смотреть турецкие сериалы все серии в хорошем качестве. На сайте представлены кинороманы разных жанров, из списка фильмов каждый зритель найдет для себя подходящий продукт.

ИП Дудыкин А. О. ИНН: 390506628236

 
 
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Турецкие сериалы любят зрители разных поколений из-за драматизма, ярких образов главных героев, закрученного сюжета, отсутствия насилия и эротики.
 
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