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В США признали ошибку и готовы исключить Xiaomi из черного списка

12.05.2021 13:31 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Xiaomi Group и Министерство обороны США опубликовали совместный отчет о состоянии дел в связи с иском, поданным китайской компанией. В документах правительство США признало собственную ошибку, готово урегулировать вопрос с Xiaomi Group и исключить компанию из военного черного списка. Об этом пишет Gizmochina.


Фото: Reuters

В январе правительство США включило девять китайских компаний, в том числе Xiaomi, в черный список, сославшись на их «тесные связи с китайскими военными службами».

Xiaomi Group подала ответный иск против правительства США, и в марте федеральный судья запретил Министерству обороны ограничивать инвестиции со стороны США в китайского производителя. Окружной судья США Рудольф Контрерас (Rudolph Contreras) поддержал Xiaomi — компания заявила, что подобный шаг был «своевольным и капризным» и лишил компанию прав на надлежащую правовую процедуру.

Американские инвесторы сохранили право покупать ценные бумаги Xiaomi. Тогда суд заявил, что Xiaomi, вероятно, одержит победу в деле.

Xiaomi является третьим по величине производителем смартфонов в мире по объемам поставок гаджетов, сразу после Samsung и Apple. Первоначальное заявление о включении Xiaomi в черный список снизило ее рыночную долю на 10 миллиардов долларов, а в январе акции компании упали на 9,5%.

 
 
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В январе правительство США включило девять китайских компаний, в том числе Xiaomi, в черный список, сославшись на их «тесные связи с китайскими военными службами».
 
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