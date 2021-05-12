Белорусская группа «Крама» выпустила новый альбом. Его презентуют на онлайн-концерте уже сегодня

Источник материала: Tut.by

Генералы отечественного рока, группа «Крама», впервые за семь лет выпустила новый альбом. Он называется «Зацьменны блюз» и состоит из девяти песен. Это девятая пластинка в дискографии группы. Его концертная презентация состоится сегодня , 12 мая, в режиме онлайн.



Фото: предоставлено группой

Лидер группы Игорь Ворошкевич рассказывает, что работа над альбомом началась еще в 2015 году. Подход к его написанию был полностью новым: во времена сложных отношений внутри «Крамы» альбом рождался, скорее, как сольный проект, который должен был стать независимым от чужих вкусов и амбиций.

— Впервые тексты написал талантливый Феликс Аксенцев, а в какой-то момент состав музыкантов обновился: Сергея Трухановича сменил Андрей Кравцевич. На запись «Зацьменнага блюзу» ушло два года: работа прерывалась пандемией и событиями августа 2020-го. Но в итоге альбом готов — и мы гордимся этой работой! Посвящаю его маме, Михалу Анемподистову, Александру Куллинковичу, Леониду Петренко и другим хорошим людям, которых уже нет с нами.

Слушайте Зацьменны блюз &mdash; Крама на Яндекс. Музыке

Из-за того, что живой концерт организовать не удалось, музыканты сделают концертную презентацию в режиме онлайн. При этом группа обещает насыщенную программу и настоящую атмосферу концертного зала.

Онлайн-концерт «Крамы» Когда: 12 мая, 20.00

Где: онлайн

Сколько: от 20 рублей (стоимость выбираете вы сами) Купить билет