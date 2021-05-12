Видео не для слабонервных. Посмотрите, как в Китае ловят гигантских шершней

Источник материала: Tut.by

Видео, которое приводит в ужас, недавно было опубликовано в TikTok-аккаунте cestbonyi. Пчеловоды из Китая засняли вылов гигантских азиатских шершней.

Мужчины, одетые в герметичные костюмы, пытаются отловить в банку огромных насекомых. Шершни летают вокруг них (хорошо слышен жужжащий звук от крыльев), ползают по одежде, но, похоже, пчеловоды к этому привыкли и не боятся. А вот всех, кто посмотрит этот ролик, напротив, увиденное может испугать (так что особо впечатлительным не смотреть). Для чего они это делали, из видео непонятно.

На видео попали самые большие шершни в мире — Vespa mandarinia («пчела-тигр», «воробей-пчела»). Их длина превышает 5 сантиметров, а жало 6 миллиметров. Оно вырабатывает высокотоксичный яд, который может быть смертелен для людей. В Японии, к примеру, от ужалений гигантских шершней погибает до 40 человек в год.

Ареал обитания этих насекомых — Китай, Непал, Корея, Япония. Однако в 2014 году азиатские шершни были обнаружены в Европе, а в 2019-м — в США и Канаде. Там с ними пытаются бороться: шершни представляют угрозу для пчел.