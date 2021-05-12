В Пуховичском районе Opel вылетел в кювет и перевернулся - один человек погиб, один в больнице

Источник материала: Tut.by

Один человек погиб, еще один получил травмы в аварии, которая произошла 10 мая вблизи деревни Дукора, сообщает МЛЫН.BY со ссылкой на ГАИ.

По информации инспекторов, около 22.30 на 39-м километре трассы М5 Минск — Гомель 46-летний водитель Opel Zafira неправильно выбрал скорость движения и съехал в левый кювет, где автомобиль перевернулся.

В результате ДТП 51-летний пассажир от полученных травм умер, а 54-летняя пассажирка получила телесные повреждения и была госпитализирована.

В отношении водителя следователи возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 317 УК Беларуси (Нарушение ПДД лицом, управляющим авто в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Он задержан в порядке ст. 108 УПК.

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