﻿ В Пуховичском районе Opel вылетел в кювет и перевернулся - один человек погиб, один в больнице. 21.by
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В Пуховичском районе Opel вылетел в кювет и перевернулся - один человек погиб, один в больнице

12.05.2021 13:31 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Один человек погиб, еще один получил травмы в аварии, которая произошла 10 мая вблизи деревни Дукора, сообщает МЛЫН.BY со ссылкой на ГАИ.

По информации инспекторов, около 22.30 на 39-м километре трассы М5 Минск — Гомель 46-летний водитель Opel Zafira неправильно выбрал скорость движения и съехал в левый кювет, где автомобиль перевернулся.

В результате ДТП 51-летний пассажир от полученных травм умер, а 54-летняя пассажирка получила телесные повреждения и была госпитализирована.

В отношении водителя следователи возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 317 УК Беларуси (Нарушение ПДД лицом, управляющим авто в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Он задержан в порядке ст. 108 УПК.

Если вы хотите поделиться с нами фото, видео и информацией о происходящем на дорогах или ДТП — пишите нам в телеграм, вайбер или отметьте в сторис инстаграм-аккаунт @tutbylive.

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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В отношении водителя следователи возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 317 УК Беларуси. Он задержан в порядке ст. 108 УПК.
 
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