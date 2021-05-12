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В Пуховичском районе Opel вылетел в кювет и перевернулся - один человек погиб, один в больнице
Источник материала: Tut.by
Один человек погиб, еще один получил травмы в аварии, которая произошла 10 мая вблизи деревни Дукора, сообщает
По информации инспекторов, около 22.30 на 39-м километре трассы М5 Минск — Гомель 46-летний водитель Opel Zafira неправильно выбрал скорость движения и съехал в левый кювет, где автомобиль перевернулся.
В результате ДТП 51-летний пассажир от полученных травм умер, а 54-летняя пассажирка получила телесные повреждения и была госпитализирована.
В отношении водителя следователи возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 317 УК Беларуси (Нарушение ПДД лицом, управляющим авто в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Он задержан в порядке ст. 108 УПК.
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В отношении водителя следователи возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 317 УК Беларуси. Он задержан в порядке ст. 108 УПК.
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