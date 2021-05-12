﻿ Астрономы впервые запечатлели «кровавое шоу» в космосе, когда черная дыра поглотила звезду. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Астрономы впервые запечатлели «кровавое шоу» в космосе, когда черная дыра поглотила звезду

12.05.2021 13:31 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Астрономы впервые запечатлели «кровавое шоу» в космосе, когда сверхмассивная черная дыра буквально разорвала на части приблизившуюся к ней звезду. Об этом пишет Live Science со ссылкой на журнал Monthly Notices of the Royal Astronomical society.


Черная дыра разрывает звезду на тонкие нити, которые обвивает вокруг себя, как клубок пряжи. Фото: NASA / CXC / M. Weiss

Подойдя слишком близко к колоссальной черной дыре, расположенной в 750 миллионах световых лет от Земли и весящей в 30 миллионов раз больше массы нашего Солнца, несчастная звезда была захвачена гравитацией дыры и «сожрана» ею.

Ученые описывают этот процесс так: звезда приблизилась к черной дыре, а та с помощью мощных приливных сил вытянула ее в форму, напоминающую спагетти (поэтому этот процесс еще называют «спагеттификацией»; по сути, если бы космонавт падал в черную дыру вперед ногами, то они тоже выглядели бы гораздо тоньше и длиннее, чем его голова). И все это сопровождалось яркими вспышками, которые удалось засечь на Земле.

Группа исследователей, работающая в Нидерландском институте космических исследований и Университете Радбауда (тоже Нидерланды), впервые наблюдала «спагеттификацию» звезды вокруг черной дыры, а также запечатлела процесс, как остатки несчастной звезды наматывались на космический объект, словно клубок ниток (только 1% звезды поглощается черной дырой,). Вы можете увидеть этот процесс на изображении выше.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Процесс сопровождался яркими вспышками, которые удалось засечь на Земле.
 
Новости дня
Новости разные
 
Тревожные новости с Чернобыльской атомной станции
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Свежие газеты

13.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
14.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by