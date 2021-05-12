Астрономы впервые запечатлели «кровавое шоу» в космосе, когда черная дыра поглотила звезду

Источник материала: Tut.by

Астрономы впервые запечатлели «кровавое шоу» в космосе, когда сверхмассивная черная дыра буквально разорвала на части приблизившуюся к ней звезду. Об этом пишет Live Science со ссылкой на журнал Monthly Notices of the Royal Astronomical society .



Черная дыра разрывает звезду на тонкие нити, которые обвивает вокруг себя, как клубок пряжи. Фото: NASA / CXC / M. Weiss

Подойдя слишком близко к колоссальной черной дыре, расположенной в 750 миллионах световых лет от Земли и весящей в 30 миллионов раз больше массы нашего Солнца, несчастная звезда была захвачена гравитацией дыры и «сожрана» ею.

Ученые описывают этот процесс так: звезда приблизилась к черной дыре, а та с помощью мощных приливных сил вытянула ее в форму, напоминающую спагетти (поэтому этот процесс еще называют «спагеттификацией»; по сути, если бы космонавт падал в черную дыру вперед ногами, то они тоже выглядели бы гораздо тоньше и длиннее, чем его голова). И все это сопровождалось яркими вспышками, которые удалось засечь на Земле.

Группа исследователей, работающая в Нидерландском институте космических исследований и Университете Радбауда (тоже Нидерланды), впервые наблюдала «спагеттификацию» звезды вокруг черной дыры, а также запечатлела процесс, как остатки несчастной звезды наматывались на космический объект, словно клубок ниток (только 1% звезды поглощается черной дырой,). Вы можете увидеть этот процесс на изображении выше.