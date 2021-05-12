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Владелец «Уралхима» белорус Мазепин возглавил компанию
Источник материала: Партизан
Компанию «Уралхим» возглавил ее владелец Дмитрий Мазепин. В апреле гендиректор «Уралхима» Александр Прыгунков покинул компанию по собственному желанию после пяти месяцев работы. Председателем cовета директоров назначен Дмитрий Коняев.
Сообщение об это появилось на сайте компании.
Сам Дмитрий Мазепин пишет, что «начался принципиально новый этап в развитии компаний "Уралкалий" и "Уралхим"». «Перед нами также стоят серьезные климатические вызовы: нашим компаниям предстоит серьезная трансформация с целью снижения углеродного следа как производимой продукции, так и применения удобрений в сельском хозяйстве. И эти вызовы времени я готов принять лично»,— отмечает бизнесмен.
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Компанию «Уралхим» возглавил ее владелец Дмитрий Мазепин. В апреле гендиректор «Уралхима» Александр Прыгунков покинул компанию по собственному желанию после...
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