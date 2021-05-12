﻿ Владелец «Уралхима» белорус Мазепин возглавил компанию. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Владелец «Уралхима» белорус Мазепин возглавил компанию

12.05.2021 13:47 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Компанию «Уралхим» возглавил ее владелец Дмитрий Мазепин. В апреле гендиректор «Уралхима» Александр Прыгунков покинул компанию по собственному желанию после пяти месяцев работы. Председателем cовета директоров назначен Дмитрий Коняев.

        


Сообщение об это появилось на сайте компании.

Сам Дмитрий Мазепин пишет, что «начался принципиально новый этап в развитии компаний "Уралкалий" и "Уралхим"». «Перед нами также стоят серьезные климатические вызовы: нашим компаниям предстоит серьезная трансформация с целью снижения углеродного следа как производимой продукции, так и применения удобрений в сельском хозяйстве. И эти вызовы времени я готов принять лично»,— отмечает бизнесмен.

Дмитрий Мазепин - российский бизнесмен белорусского происхождения. Родился в Минске, в 1985 году окончил Минское суворовское военное училище. Позже учился на военного переводчика. В 1986—1988 годах служил в Афганистане переводчиком. Окончив в 1992 году факультет международных экономических отношений МГИМО МИД России, работал в финансовой сфере России и Белоруссии, занимал руководящие посты в крупных российских компаниях и государственных структурах.

С 2007 года председатель совета директоров компании «Уралхим».
 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Компанию «Уралхим» возглавил ее владелец Дмитрий Мазепин. В апреле гендиректор «Уралхима» Александр Прыгунков покинул компанию по собственному желанию после...
 
Новости дня
Новости разные
 
Минчанин: «Поцарапали машину до металла и заботливо замазали маркером» (видео)
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Свежие газеты

13.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
14.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by