Владелец «Уралхима» белорус Мазепин возглавил компанию













Сообщение об это появилось на сайте компании.





Сам Дмитрий Мазепин пишет, что «начался принципиально новый этап в развитии компаний "Уралкалий" и "Уралхим"». «Перед нами также стоят серьезные климатические вызовы: нашим компаниям предстоит серьезная трансформация с целью снижения углеродного следа как производимой продукции, так и применения удобрений в сельском хозяйстве. И эти вызовы времени я готов принять лично»,— отмечает бизнесмен.



