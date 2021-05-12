Казакевич: Декрет Лукашенко ничего не решает и создает системе больше проблем

– Александр Лукашенко все-таки выполнил обещание и подписал 9 мая декрет о передачи полномочий Совбезу в случае его гибели. Было много споров насчет причин появления этого документа. Какого мнения придерживаетесь вы?





– Мне кажется, что издание этого декрета свидетельствует об отсутствии видения, каким образом менять систему и обеспечивать ее преемственность.





Было желание что-то придумать, хоть как-то продвинуться в некоторых фрагментах политической реформы, но по итогу принято во многом спонтанное, несистемное, не проработанное серьезно решение. Это свидетельствует о деорганизации на самом высшем политическом уровне.





На выходе получился пустой с юридической и политической точки зрения документ. На самом деле этот декрет создает больше проблем и не решает ничего.





Ситуация с ним напоминает дискуссию по конституционной реформе: она ведется уже несколько лет, но власти не могут предъявить даже небольшого фрагмента будущего основного закона страны. Или возьмем разговоры об изменении роли Всебелорусского народного собрания: сколько сказано слов, но конкретики вообще никакой нет.





– Декрет выглядит проигрышным для Лукашенко еще и как информационный повод: в том числе чиновникам дали повод задуматься, что будет после его ухода.





– Соглашусь, что в информационном поле Лукашенко таким образом ничего не выигрывает. Если уж подписывать документ такого плана, то хорошо проработанный, который вписывался бы в конституционную модель.





Выглядит все так, что Лукашенко некуда было деваться: пообещал подписать документ – вот и подписал.





– А может быть декрет поспособствует сплоченности вокруг Лукашенко номенклатуры, которой обещают передать бразды правления в форме Совбеза?





– Наоборот. До этого все было понятно: президентские полномочия перейдут к премьеру – значит, условный Головченко будет всем рулить. А сейчас стало вообще непонятно.





Декрет противоречит Конституции. Состав Совбеза очень разнородный: непонятно, как люди там будут взаимодействовать. У Совбеза нет практики принятия серьезных решений. При тайном голосовании может возникнуть хаос. Непонятно, кто же в итоге будет главным.





В таком виде декрет, мне кажется, скорее внушает номенклатуре не чувство защищенности, а еще большие опасения за свое будущее. Риски для нее возрастают.





– Декрет появился после того, как Лукашенко и спецслужбы заявили о подготовке покушения на него. Он реально верит в такую возможность?