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Тревожные новости с Чернобыльской атомной станции

12.05.2021 13:47 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Под разрушенным реактором Чернобыльской атомной станции нарастают реакции деления в массах уранового топлива.


Архивное фото


Украинские ученые устанавливают, исчезнут ли они сами собой, пишет Science. В противном случае будут необходимы чрезвычайные меры, чтобы предотвратить еще одну аварию.

"Это похоже на уголь, который тлеет в яме для барбекю", – отметил химик-ядерщик из Университета Шеффилда Нил Хаятт.

Датчики отслеживают все большее количество нейтронов, которое медленно нарастает. У чиновников и ученых есть несколько лет, чтобы придумать, как подавить угрозу. Любой вариант, который выберет Украина, будет интересен Японии, которая пытается справиться с последствиями собственной ядерной катастрофы на "Фукусиме".

Взрыв на ЧАЭС произошел в ночь на 26 апреля 1986 года. Был полностью разрушен четвертый реактор атомной электростанции. Произошел выброс в окружающую среду большого количества радиоактивных веществ. Облако из них прошлось над большей частью Европы и даже достигло восточных границ США. Из Припяти и окружающих населенных пунктов эвакуировали около 200 тыс. человек. Катастрофа считается крупнейшей за всю историю ядерной энергетики.
 
 
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Под разрушенным реактором Чернобыльской атомной станции нарастают реакции деления в массах уранового топлива.
 
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