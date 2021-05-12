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Тревожные новости с Чернобыльской атомной станции
Источник материала: Партизан
Под разрушенным реактором Чернобыльской атомной станции нарастают реакции деления в массах уранового топлива.
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Украинские ученые устанавливают, исчезнут ли они сами собой,
"Это похоже на уголь, который тлеет в яме для барбекю", – отметил химик-ядерщик из Университета Шеффилда Нил Хаятт.
Датчики отслеживают все большее количество нейтронов, которое медленно нарастает. У чиновников и ученых есть несколько лет, чтобы придумать, как подавить угрозу. Любой вариант, который выберет Украина, будет интересен Японии, которая пытается справиться с последствиями собственной ядерной катастрофы на "Фукусиме".
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Под разрушенным реактором Чернобыльской атомной станции нарастают реакции деления в массах уранового топлива.
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