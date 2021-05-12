Маркл начала сотрудничать с компанией, которую ранее обвиняла в сексизме

Источник материала: Sputnik Беларусь

Принц Гарри и его жена Меган Маркл учатся зарабатывать без помощи королевской семьи: пара подписала новый контракт с брендом, который ранее обвиняли в сексизме.

Мятежные герцоги пытаются выживать без поддержки Елизаветы II и принца Чарльза: пара заключила контракты с Netflix и Spotify, сходила на интервью к Опре, а принц Гарри и вовсе стал топ-менеджером стартапа. Но этого герцогам показалось мало, ведь в скором времени у них родится второй ребенок и пара объявила о новом сотрудничестве с компанией, которая имеет особое отношение к экс-актрисе.

Маркл и принц Гарри начали сотрудничать с компанией Procter&Gamble: об этом говорится на сайте благотворительного фонда пары Archewell.

Интересно, что в 11-летнем возрасте Маркл была возмущена работой бренда и даже обвинила его в сексизме. Тогда будущая герцогиня написала письмо менеджерам, где заявила, что реклама средства для мытья посуды P&G - сексистская.

"Женщины по всей Америке борются с заставшим жиром на кастрюлях и сковородках", - гласил рекламный лозунг. Меган попросила заменить слово "женщины" на слово "люди" и это сработало - фразу действительно изменили. Своим достижением герцогиня похвасталась в 2019 году, но уже спустя два года "Мегзит", отсутствие финансирования и конфликты с родственниками повлияли на взгляды экс-актрисы.

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