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США вычеркнули Xiaomi из черного списка «коммунистических шпионов»
Источник материала: Onliner
Акции Xiaomi прибавили 6% после того, как американские власти
Напомним, в феврале 2021 года Xiaomi подала в суд с требованием признать обвинения не соответствующими действительности, уверяя, что ее продукция предназначена исключительно для гражданского и коммерческого использования. Юристы утверждали, что она не принадлежит китайскому правительству или вооруженным силам, не контролируется ими, не аффилирована каким-либо образом с ними и не связана с компаниями из оборонной промышленности.
Решение внести Xiaomi в черный список принадлежало администрации Дональда Трампа.
Пентагон и Xiaomi не прокомментировали новую резолюцию.
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