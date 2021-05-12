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США вычеркнули Xiaomi из черного списка «коммунистических шпионов»

12.05.2021 13:53 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Акции Xiaomi прибавили 6% после того, как американские власти согласились вычеркнуть китайскую компанию из черного списка, где она значилась как одно из «военных предприятий коммунистического Китая». В противном случае Xiaomi не смогла бы получать американские инвестиции, это также отпугнуло бы поставщиков и партнеров.

Напомним, в феврале 2021 года Xiaomi подала в суд с требованием признать обвинения не соответствующими действительности, уверяя, что ее продукция предназначена исключительно для гражданского и коммерческого использования. Юристы утверждали, что она не принадлежит китайскому правительству или вооруженным силам, не контролируется ими, не аффилирована каким-либо образом с ними и не связана с компаниями из оборонной промышленности.

Решение внести Xiaomi в черный список принадлежало администрации Дональда Трампа.

Пентагон и Xiaomi не прокомментировали новую резолюцию.

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Акции Xiaomi прибавили 6% после того, как американские власти согласились вычеркнуть китайскую компанию из черного списка, где она значилась как одно из «военных...
 
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