«Песочница» открывает сезон. Сеты можно будет попробовать уже в эту пятницу

Источник материала: Onliner

«Песочница» возвращается. Уже в эту пятницу все, кто соскучился по тусовкам и вкусной еде на свежем воздухе, смогут попасть в родные для себя просторы. Двери модного места, расположенного на Куйбышева, 45, будут открыты с 17:00. Отличная новость с учетом рабочей субботы и объективной невозможности вырваться за город.

Сообщение об открытии нового сезона вызвало бурную реакцию в соцсетях: воспоминания об атмосферных вечерах, «горящих» практически в центре города с 2018 года, успели выветриться из столичных сердец, поэтому постоянные посетители с нетерпением ждут запуска. А потенциальные участники — возможности проявить себя. «14 мая с огромной радостью откроем наши обновленные двери вам! Новые арты, новые зоны отдыха, вкусная еда и многое другое», — вдохновляют горожан авторы проекта в своих соцсетях.

— Мы хотели открыться еще к 1 мая, но погода никак не способствовала этому, поэтому немного отложили этот момент. А сейчас, когда уже тепло и солнечно, плюс все участники проекта готовы, самое время начать работать. Наши двери будут открыты для посетителей по обычному графику с 12:00 до 24:00, и только в пятницу начнем встречать гостей чуть позже, в 17 часов, так как это все-таки рабочий день. В этом году сеты стоят девять рублей, будет много вкусного и интересного, в том числе ожидаемый многими трдельник. О всех новостях и планах мы сообщаем в своих соцсетях, поэтому заинтересованные могут следить за развитием проекта, — рассказал Onliner Станислав Агинский — один из создателей «Песочницы».