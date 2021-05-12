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Минчанин: «Поцарапали машину до металла и заботливо замазали маркером» (видео)

12.05.2021 13:53 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Житель столицы Александр рассказал о неприятной истории, которая произошла на парковке. По его словам, не так давно он обнаружил на своей машине глубокую царапину в районе двери — ЛКП стерто до металла. Примечательно, что поверх повреждения нанесли штрих черным маркером — видимо, чтобы не было заметно.

Когда минчанин обнаружил царапину, он просмотрел записи камер наблюдения и установил предполагаемого виновника. На видео можно заметить, как возле его авто припарковался темный седан. В момент, когда с заднего правого пассажирского сиденья выходила девушка и открывала дверь, водитель схватился за голову. В этот миг, как считает Александр, и произошло повреждение.

«Все случилось еще 3 марта 2021 в 7:43 на парковке возле дома 64 на улице Есенина, — рассказал минчанин. — Я долгое время отсутствовал в городе, поэтому занялся проблемой только сейчас. Судя по видео, повреждение образовалось из-за неосторожности пассажира при открытии двери. Водителя, скорее всего, немного мучили угрызения совести, и он решил скрыть следы и замазал царапину черным маркером».

Минчанин: «Поцарапали машину до металла и заботливо замазали маркером» (видео)

Александр просит водителя связаться с ним для урегулирования вопроса. Телефон мужчины есть в редакции, связь с разделом «Авто» — ga@onliner.by.

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Житель столицы Александр рассказал о неприятной истории, которая произошла на парковке. По его словам, не так давно он обнаружил на своей машине глубокую царапину...
 
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