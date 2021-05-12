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Прокуратура направила в суд дело о лобовом ДТП под Гродно, в котором погибли два человека
Источник материала: Tut.by
Прокуратура Гродненской области направила в суд уголовное дело по обвинению 27-летнего водителя в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть двух лиц и причинение тяжкого телесного повреждения одному потерпевшему,
Согласно материалам дела, утром 22 ноября водитель Audi А6 двигался по трассе Р99 Гродно — Волковыск — Барановичи со скоростью 104 км/ч при разрешенной на данном участке в 90 км/ч. Имея возможность обнаружить ехавший во встречном направлении Volkswagen, он начал обгон и
В результате ДТП 28-летний водитель VW получил тяжкие телесные повреждения, а его 35-летний пассажир от полученных повреждений умер на месте происшествия. 24-летняя родная сестра водителя Audi с тяжелейшими ранениями была доставлена в больницу, где в тот же день скончалась.
— После изучения материалов дела прокурор пришел к выводу об обоснованности обвинения, наличии достаточных, относимых и допустимых доказательств, полном и объективном исследовании обстоятельств преступления. Он согласился с квалификацией содеянного по ч. 3 ст. 317 УК Беларуси, — проинформировали в прокуратуре.
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27-летнего водителя обвиняют в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть двух лиц и причинение тяжкого телесного повреждения одному потерпевшему.
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