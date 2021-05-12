ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Сколько и где могут сэкономить владельцы премиальных карточек Mastercard в Беларуси

12.05.2021 14:09 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Каждый банк стремится привлечь клиентов различными акциями и бонусами. Однако, кроме этого практически каждая платежная система в рамках собственной программы лояльности предлагает своим клиентам хорошие скидки. Особенно если речь идет о премиальных карточках уровня Gold и выше. Сегодня мы расскажем, где лучше всего совершать покупки тем, у кого есть карточка Mastercard.


фото с сайта: pixabay.com

В нашем обзоре мы решили собрать всю информацию по скидкам на покупки, которые доступны по карточкам Mastercard, сгруппировав данные по категориям карточек и товаров (услуг). Для формирования базы данных по скидкам, мы использовали официальные источники информации — сайт международных платежных систем Mastercard.

Напомним, что вы можете выбрать платежную карточку онлайн с помощью специального сервиса по подбору карт от Финансы TUT.BY.

ВЫБРАТЬ ПЛАТЕЖНУЮ КАРТОЧКУ

ВЫБРАТЬ ПЛАТЕЖНУЮ КАРТОЧКУ

Скидки по премиальным карточкам платежной системы Mastercard

Рекомендуем предварительно уточнить подробные условия получения скидок за покупки по карточкам Mastercard, позвонив в магазины по указанным ниже телефонам. Информация актуальна на 11.05.2021 года.

Кликните по названию интересующей вас категории, чтобы увидеть информацию.

Категория карточки: Mastercard Gold, Mastercard World

ВЫБРАТЬ Mastercard Gold ВЫБРАТЬ Mastercard World

ВЫБРАТЬ Mastercard Gold ВЫБРАТЬ Mastercard World

Авто

GT автомойка

+375 44 797−70−70

5%

Audi Центр Минск

+375 29 191−88−88

+375 29 171−88−88

200 EUR

Avis (аренда авто)

+375 44 712−24−45

15%

Здоровье и красота

Cosmico

+375 29 109−00−06

10%
КРАВТ

+375 29 637-88-99

9%

Обучение

Streamline

+375 17 349−70−70

10% на первый семестр обучения

Одежда, белье, обувь и аксессуары

Adidas

+375 29 602−19−22

+375 17 331−41−17

10%

Reebok

+375 29 190−66−74

+375 29 190−66−85

10%

Samsonite (магазин дорожных сумок и чемоданов)

+375 29 635−25−52

+375 29 766−25−52

10%

Berton

+375 29 616−09−55

+375 44 553−42−38

5%

Pierre Cardin

+375 25 600−27−37

5%

Путешествия

BELAMARKET DUTY FREE (Национальный аэропорт «Минск»)

+375 17 399−66−91

3%

Развлечения и отдых

Falcon Club Cinema Boutique

+375 44 771−01−71

10%

Рестораны, кафе, бары

Falcone (ресторан)

+375 29 377−77−76

10%

BierKeller

+375 44 588−83−33

5%

Гамбринус

+375 29 388−00−02

5%

Rib Raw

+375 29 666−88−98

5%

Robinson Club (ресторан)

+375 44 502−13−33

5%

Спорт

Адреналин (сеть фитнес-клубов)

+375 29 660−05−04

+375 33 616−05−04

10%

Мир фитнеса (спортивный центр)

+375 (29) 670−00−48

20% на покупку абонемента «Базовый аква-фитнес индивидуальный „GOLD“ годовой»

Цветочные магазины

ЛАТИРУС Лавка

+375 44 718-14-74

5%

Ювелирные изделия

ZIKO

+375 29 324−66−66

10%

Мономах

+375 17 334−26−86

5%

Свадьба

+375 17 335−21−18

5%

Категория карточки: Mastercard Platinum

ВЫБРАТЬ Mastercard Platinum

ВЫБРАТЬ Mastercard Platinum

Авто

GT автомойка

+375 44 797−70−70

10%

Audi Центр Минск

+375 29 191−88−88

+375 29 171−88−88

500 EUR

Avis (аренда авто)

+375 44 712−24−45

20%

Здоровье и красота

Cosmico

+375 29 109−00−06

10%
КРАВТ

+375 29 637-88-99

15%

Обучение

Streamline

+375 17 349−70−70

10% на первый семестр обучения

Одежда, белье, обувь и аксессуары

Adidas

+375 29 602−19−22

+375 17 331−41−17

15%

Reebok

+375 29 190−66−74

+375 29 190−66−85

15%

FARFETCH

www.farfetch.com/by

до 15% (промокод MCRU2102)

Samsonite (магазин дорожных сумок и чемоданов)

+375 29 635−25−52

+375 29 766−25−52

15%

Berton

+375 29 616−09−55

+375 44 553−42−38

10%

Pierre Cardin

+375 25 600−27−37

7%

Путешествия

BELAMARKET DUTY FREE (Национальный аэропорт «Минск»)

+375 17 399−66−91

4%

Развлечения и отдых

Falcon Club Cinema Boutique

+375 44 771−01−71

15%

Рестораны, кафе, бары

Falcone (ресторан)

+375 29 377−77−76

15%

BierKeller

+375 44 588−83−33

10%

Гамбринус

+375 29 388−00−02

10%

Rib Raw

+375 29 666−88−98

7%

Robinson Club (ресторан)

+375 44 502−13−33

10%

Спорт

Адреналин (сеть фитнес-клубов)

+375 29 660−05−04

+375 33 616−05−04

15%

Мир фитнеса (спортивный центр)

+375 (29) 670−00−48

20% на покупку абонемента «Базовый аква-фитнес индивидуальный „GOLD“ годовой»

Товары для дома

Сквирел

+375 17 399−99−03

10%

Цветочные магазины

ЛАТИРУС Лавка

+375 44 718−14−74

7%

Ювелирные изделия

ZIKO

+375 29 324−66−66

12%

Мономах

+375 17 334−26−86

10%

Свадьба

+375 17 335−21−18

10%

Категория карточки: World Mastercard Black Edition, World Elite Mastercard

ВЫБРАТЬ World Mastercard Black Edition ВЫБРАТЬ World Elite Mastercard

ВЫБРАТЬ World Mastercard Black Edition ВЫБРАТЬ World Elite Mastercard

Авто

Яндекс GO

-

20% на поездки по тарифам Comfort+, Business, Доставка и Грузовой (но не более 30 byn)

GT автомойка

+375 44 797−70−70

10% на услуги по химчистке салона, полировке ЛКП и нанесению защитных покрыти;

15% на остальные услуги

Audi Центр Минск

+375 29 191−88−88

+375 29 171−88−88

1000 EUR

Avis (аренда авто)

+375 44 712−24−45

25%

Здоровье и красота

Cosmico

+375 29 109−00−06

20%
КРАВТ

+375 29 637-88-99

20%

Обучение

Streamline

+375 17 349−70−70

30% на обучение в VIP-группе или индивидуально;

10% на обучение в любом другом формате

Одежда, белье, обувь и аксессуары

Adidas

+375 29 602−19−22

+375 17 331−41−17

15%

Reebok

+375 29 190−66−74

+375 29 190−66−85

15%

FARFETCH

www.farfetch.com/by

до 15% (промокод MCRU2102)

Samsonite (магазин дорожных сумок и чемоданов)

+375 29 635−25−52

+375 29 766−25−52

15%

Berton

+375 29 616−09−55

+375 44 553−42−38

15%

Pierre Cardin

+375 25 600−27−37

10%

Путешествия

BELAMARKET DUTY FREE (Национальный аэропорт «Минск»)

+375 17 399−66−91

6%

Развлечения и отдых

Альфа Радон

+375 29 668−00−99

+375 29 366−88−11

10% на путевки, медицинские и wellness-программы;

комплимент при заселении

Falcon Club Cinema Boutique

+375 44 771−01−71

25%

Рестораны, кафе, бары

Falcone (ресторан)

+375 29 377−77−76

20%

BERGAMO

+375 29 334−45−56

10%

BierKeller

+375 44 588−83−33

15%

Cafe de Paris

+375 29 129−11−11

комплимент от заведения

Гамбринус

+375 29 388−00−02

15%

Grand Сafe

+375 44 703−11−11

10%

Milano Café

+375 44 762−11−11

комплимент от заведения

News Cafе

+375 29 103−11−11

10%

Rib Raw

+375 29 666−88−98

7%

Robinson Club (ресторан)

+375 44 502−13−33

15%

Спорт

Адреналин (сеть фитнес-клубов)

+375 29 660−05−04

+375 33 616−05−04

15%

Мир фитнеса (спортивный центр)

+375 (29) 670−00−48

20% на покупку абонемента «Базовый аква-фитнес индивидуальный „GOLD“ годовой»

Товары для дома

Сквирел

+375 17 399−99−03

15%

Цветочные магазины

ЛАТИРУС Лавка

+375 44 718−14−74

15%

Ювелирные изделия

ZIKO

+375 29 324−66−66

15%

Мономах

+375 17 334−26−86

15%

Свадьба

+375 17 335−21−18

15%

Также для держателей всех карточек платежной системы Mastercard действуют специальные условия при оплате карточками в следующих организациях торговли и сервиса:

  1. Додо Пицца (тел. 7576)

Акция 1: -20% на все пиццы по промокоду MASTERCARD. Срок действия акции: 04.01.2021−31.12.2021 (11.00−23.00). Обязательное условие: оформление заказа на доставку/самовывоз в мобильном приложении.

Акция 2: при расчете картой Mastercard от 15 BYN в ресторанах Додо Пицца рулетики с брусникой (8 шт.) в подарок. Предложение действительно до 31.12.2021.

  1. Booking.com

Кэшбэк от 4 до 10% при бронировании жилья на Booking.com по специальной ссылке до 31.07.2021.

  1. Burger King (тел. 7566)

Акция 1: -20% по промокоду BKMC (латиницей) на доставку и самовывоз. Срок действия акции: по 31.12.2021.

Акция 2: при расчете картой Mastercard от 8 BYN средняя порция любого газированного напитка в подарок. Данная акция не суммируется с другими скидками, купонами и комбо обедами.

  1. Служба такси «Пятница» (тел. 7500, +375 29 133−75−00, +375 17 298−36−42)

Скидка -7% при оплате поездки карточкой Mastercard по 31.12.2021.

  1. iHerb (www.ru.iherb.com)

Скидка -10% (для новых пользователей сайта) и -5% (для зарегистрированных пользователей) по промокоду MСD20. Срок действия акции: 15.02.2021−15.05.2021. В предложении участвуют категории карточек Masterсard Standard, Gold, World, Platinum, World Black Edition, World Elite.

  1. АЗС «Белоруснефть» (+375 25 643−14−31, +375 29 643−14−31, +375 33 643−14−31)

C 1 по 31 мая 2021 при оплате карточками Mastercard с применением карты лояльности АЗС клиенты участвуют в розыгрыше призов. Главный приз — автомобиль Volkswagen Polo.

  1. Самокаты Eleven.

Специальный тариф Mastercard во время поездок на самокатах Eleven. Бесплатный старт для владельцев всех карт.

ВЫБРАТЬ КАРТОЧКУ Mastercard

ВЫБРАТЬ КАРТОЧКУ Mastercard

Выбирайте премиальные карточки Mastercard в специальном сервисе Финансы TUT.BY и пусть все ваши покупки будут выгодными!

С наилучшими пожеланиями команда Финансы TUT.BY

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Знаете ли вы, что практически каждая платежная система в рамках собственной программы лояльности предлагает своим клиентам хорошие скидки? Особенно, если речь...
 
Новости дня
Новости разные
 
Колб: «Мы можем стать свидетелями ассиметричной войны Беларуси со всем разумным миром»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

11.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
12.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by