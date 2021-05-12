Сколько и где могут сэкономить владельцы премиальных карточек Mastercard в Беларуси

Источник материала: Tut.by

Каждый банк стремится привлечь клиентов различными акциями и бонусами. Однако, кроме этого практически каждая платежная система в рамках собственной программы лояльности предлагает своим клиентам хорошие скидки. Особенно если речь идет о премиальных карточках уровня Gold и выше. Сегодня мы расскажем, где лучше всего совершать покупки тем, у кого есть карточка Mastercard.



фото с сайта: pixabay.com

В нашем обзоре мы решили собрать всю информацию по скидкам на покупки, которые доступны по карточкам Mastercard, сгруппировав данные по категориям карточек и товаров (услуг). Для формирования базы данных по скидкам, мы использовали официальные источники информации — сайт международных платежных систем Mastercard .

Напомним, что вы можете выбрать платежную карточку онлайн с помощью специального сервиса по подбору карт от Финансы TUT.BY.

Скидки по премиальным карточкам платежной системы Mastercard

Рекомендуем предварительно уточнить подробные условия получения скидок за покупки по карточкам Mastercard, позвонив в магазины по указанным ниже телефонам. Информация актуальна на 11.05.2021 года.

Кликните по названию интересующей вас категории, чтобы увидеть информацию.

Категория карточки: Mastercard Gold, Mastercard World

Авто GT автомойка +375 44 797−70−70 5% Audi Центр Минск +375 29 191−88−88 +375 29 171−88−88 200 EUR Avis (аренда авто) +375 44 712−24−45 15%

Здоровье и красота Cosmico +375 29 109−00−06 10% КРАВТ +375 29 637-88-99 9%

Обучение Streamline +375 17 349−70−70 10% на первый семестр обучения

Одежда, белье, обувь и аксессуары Adidas +375 29 602−19−22 +375 17 331−41−17 10% Reebok +375 29 190−66−74 +375 29 190−66−85 10% Samsonite (магазин дорожных сумок и чемоданов) +375 29 635−25−52 +375 29 766−25−52 10% Berton +375 29 616−09−55 +375 44 553−42−38 5% Pierre Cardin +375 25 600−27−37 5%

Путешествия BELAMARKET DUTY FREE (Национальный аэропорт «Минск») +375 17 399−66−91 3%

Развлечения и отдых Falcon Club Cinema Boutique +375 44 771−01−71 10%

Рестораны, кафе, бары Falcone (ресторан) +375 29 377−77−76 10% BierKeller +375 44 588−83−33 5% Гамбринус +375 29 388−00−02 5% Rib Raw +375 29 666−88−98 5% Robinson Club (ресторан) +375 44 502−13−33 5%

Спорт Адреналин (сеть фитнес-клубов) +375 29 660−05−04 +375 33 616−05−04 10% Мир фитнеса (спортивный центр) +375 (29) 670−00−48 20% на покупку абонемента «Базовый аква-фитнес индивидуальный „GOLD“ годовой»

Цветочные магазины ЛАТИРУС Лавка +375 44 718-14-74 5%

Ювелирные изделия ZIKO +375 29 324−66−66 10% Мономах +375 17 334−26−86 5% Свадьба +375 17 335−21−18 5%

Категория карточки: Mastercard Platinum

Авто GT автомойка +375 44 797−70−70 10% Audi Центр Минск +375 29 191−88−88 +375 29 171−88−88 500 EUR Avis (аренда авто) +375 44 712−24−45 20%

Здоровье и красота Cosmico +375 29 109−00−06 10% КРАВТ +375 29 637-88-99 15%

Обучение Streamline +375 17 349−70−70 10% на первый семестр обучения

Одежда, белье, обувь и аксессуары Adidas +375 29 602−19−22 +375 17 331−41−17 15% Reebok +375 29 190−66−74 +375 29 190−66−85 15% FARFETCH www.farfetch.com/by до 15% (промокод MCRU2102) Samsonite (магазин дорожных сумок и чемоданов) +375 29 635−25−52 +375 29 766−25−52 15% Berton +375 29 616−09−55 +375 44 553−42−38 10% Pierre Cardin +375 25 600−27−37 7%

Путешествия BELAMARKET DUTY FREE (Национальный аэропорт «Минск») +375 17 399−66−91 4%

Развлечения и отдых Falcon Club Cinema Boutique +375 44 771−01−71 15%

Рестораны, кафе, бары Falcone (ресторан) +375 29 377−77−76 15% BierKeller +375 44 588−83−33 10% Гамбринус +375 29 388−00−02 10% Rib Raw +375 29 666−88−98 7% Robinson Club (ресторан) +375 44 502−13−33 10%

Спорт Адреналин (сеть фитнес-клубов) +375 29 660−05−04 +375 33 616−05−04 15% Мир фитнеса (спортивный центр) +375 (29) 670−00−48 20% на покупку абонемента «Базовый аква-фитнес индивидуальный „GOLD“ годовой»

Товары для дома Сквирел +375 17 399−99−03 10%

Цветочные магазины ЛАТИРУС Лавка +375 44 718−14−74 7%

Ювелирные изделия ZIKO +375 29 324−66−66 12% Мономах +375 17 334−26−86 10% Свадьба +375 17 335−21−18 10%

Категория карточки: World Mastercard Black Edition, World Elite Mastercard

Авто Яндекс GO - 20% на поездки по тарифам Comfort+, Business, Доставка и Грузовой (но не более 30 byn) GT автомойка +375 44 797−70−70 10% на услуги по химчистке салона, полировке ЛКП и нанесению защитных покрыти; 15% на остальные услуги Audi Центр Минск +375 29 191−88−88 +375 29 171−88−88 1000 EUR Avis (аренда авто) +375 44 712−24−45 25%

Здоровье и красота Cosmico +375 29 109−00−06 20% КРАВТ +375 29 637-88-99 20%

Обучение Streamline +375 17 349−70−70 30% на обучение в VIP-группе или индивидуально; 10% на обучение в любом другом формате

Одежда, белье, обувь и аксессуары Adidas +375 29 602−19−22 +375 17 331−41−17 15% Reebok +375 29 190−66−74 +375 29 190−66−85 15% FARFETCH www.farfetch.com/by до 15% (промокод MCRU2102) Samsonite (магазин дорожных сумок и чемоданов) +375 29 635−25−52 +375 29 766−25−52 15% Berton +375 29 616−09−55 +375 44 553−42−38 15% Pierre Cardin +375 25 600−27−37 10%

Путешествия BELAMARKET DUTY FREE (Национальный аэропорт «Минск») +375 17 399−66−91 6%

Развлечения и отдых Альфа Радон +375 29 668−00−99 +375 29 366−88−11 10% на путевки, медицинские и wellness-программы; комплимент при заселении Falcon Club Cinema Boutique +375 44 771−01−71 25%

Рестораны, кафе, бары Falcone (ресторан) +375 29 377−77−76 20% BERGAMO +375 29 334−45−56 10% BierKeller +375 44 588−83−33 15% Cafe de Paris +375 29 129−11−11 комплимент от заведения Гамбринус +375 29 388−00−02 15% Grand Сafe +375 44 703−11−11 10% Milano Café +375 44 762−11−11 комплимент от заведения News Cafе +375 29 103−11−11 10% Rib Raw +375 29 666−88−98 7% Robinson Club (ресторан) +375 44 502−13−33 15%

Спорт Адреналин (сеть фитнес-клубов) +375 29 660−05−04 +375 33 616−05−04 15% Мир фитнеса (спортивный центр) +375 (29) 670−00−48 20% на покупку абонемента «Базовый аква-фитнес индивидуальный „GOLD“ годовой»

Товары для дома Сквирел +375 17 399−99−03 15%

Цветочные магазины ЛАТИРУС Лавка +375 44 718−14−74 15%

Ювелирные изделия ZIKO +375 29 324−66−66 15% Мономах +375 17 334−26−86 15% Свадьба +375 17 335−21−18 15%

Также для держателей всех карточек платежной системы Mastercard действуют специальные условия при оплате карточками в следующих организациях торговли и сервиса:

Додо Пицца (тел. 7576)

Акция 1: -20% на все пиццы по промокоду MASTERCARD. Срок действия акции: 04.01.2021−31.12.2021 (11.00−23.00). Обязательное условие: оформление заказа на доставку/самовывоз в мобильном приложении.

Акция 2: при расчете картой Mastercard от 15 BYN в ресторанах Додо Пицца рулетики с брусникой (8 шт.) в подарок. Предложение действительно до 31.12.2021.

Booking.com

Кэшбэк от 4 до 10% при бронировании жилья на Booking.com по специальной ссылке до 31.07.2021.

Burger King (тел. 7566)

Акция 1: -20% по промокоду BKMC (латиницей) на доставку и самовывоз. Срок действия акции: по 31.12.2021.

Акция 2: при расчете картой Mastercard от 8 BYN средняя порция любого газированного напитка в подарок. Данная акция не суммируется с другими скидками, купонами и комбо обедами.

Служба такси «Пятница» (тел. 7500, +375 29 133−75−00, +375 17 298−36−42)

Скидка -7% при оплате поездки карточкой Mastercard по 31.12.2021.

iHerb (www.ru.iherb.com)

Скидка -10% (для новых пользователей сайта) и -5% (для зарегистрированных пользователей) по промокоду MСD20. Срок действия акции: 15.02.2021−15.05.2021. В предложении участвуют категории карточек Masterсard Standard, Gold, World, Platinum, World Black Edition, World Elite.

АЗС «Белоруснефть» (+375 25 643−14−31, +375 29 643−14−31, +375 33 643−14−31)

C 1 по 31 мая 2021 при оплате карточками Mastercard с применением карты лояльности АЗС клиенты участвуют в розыгрыше призов. Главный приз — автомобиль Volkswagen Polo.

Самокаты Eleven.

Специальный тариф Mastercard во время поездок на самокатах Eleven. Бесплатный старт для владельцев всех карт.

Выбирайте премиальные карточки Mastercard в специальном сервисе Финансы TUT.BY и пусть все ваши покупки будут выгодными!

С наилучшими пожеланиями команда Финансы TUT.BY