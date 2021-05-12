Сколько и где могут сэкономить владельцы премиальных карточек Mastercard в Беларуси

Источник материала:
Tut.by
Каждый банк стремится привлечь клиентов различными акциями и бонусами. Однако, кроме этого практически каждая платежная система в рамках собственной программы лояльности предлагает своим клиентам хорошие скидки. Особенно если речь идет о премиальных карточках уровня Gold и выше. Сегодня мы расскажем, где лучше всего совершать покупки тем, у кого есть карточка Mastercard. фото с сайта: pixabay.com
В нашем обзоре мы решили собрать всю информацию по скидкам на покупки, которые доступны по карточкам
Mastercard, сгруппировав данные по категориям карточек и товаров (услуг). Для формирования базы данных по скидкам, мы использовали официальные источники информации — сайт международных платежных систем . Mastercard
Напомним, что вы можете выбрать платежную карточку онлайн с помощью специального сервиса по подбору карт от Финансы TUT.BY.
Скидки по премиальным карточкам платежной системы Mastercard
Рекомендуем предварительно уточнить подробные условия получения скидок за покупки по карточкам Mastercard, позвонив в магазины по указанным ниже телефонам. Информация актуальна на 11.05.2021 года.
Кликните по названию интересующей вас категории, чтобы увидеть информацию.
Категория карточки: Mastercard Gold, Mastercard World
Авто
GT автомойка
+375 44 797−70−70
5%
Audi Центр Минск
+375 29 191−88−88
+375 29 171−88−88
200 EUR
Avis (аренда авто)
+375 44 712−24−45
15%
Здоровье и красота
Cosmico
+375 29 109−00−06
10%
КРАВТ
+375 29 637-88-99
9%
Обучение
Streamline
+375 17 349−70−70
10% на первый семестр обучения
Одежда, белье, обувь и аксессуары
Adidas
+375 29 602−19−22
+375 17 331−41−17
10%
Reebok
+375 29 190−66−74
+375 29 190−66−85
10%
Samsonite (магазин дорожных сумок и чемоданов)
+375 29 635−25−52
+375 29 766−25−52
10%
Berton
+375 29 616−09−55
+375 44 553−42−38
5%
Pierre Cardin
+375 25 600−27−37
5%
Путешествия
BELAMARKET DUTY FREE (Национальный аэропорт «Минск»)
+375 17 399−66−91
3%
Развлечения и отдых
Falcon Club Cinema Boutique
+375 44 771−01−71
10%
Рестораны, кафе, бары
Falcone (ресторан)
+375 29 377−77−76
10%
BierKeller
+375 44 588−83−33
5%
Гамбринус
+375 29 388−00−02
5%
Rib Raw
+375 29 666−88−98
5%
Robinson Club (ресторан)
+375 44 502−13−33
5%
Спорт
Адреналин (сеть фитнес-клубов)
+375 29 660−05−04
+375 33 616−05−04
10%
Мир фитнеса (спортивный центр)
+375 (29) 670−00−48
20% на покупку абонемента «Базовый аква-фитнес индивидуальный „GOLD“ годовой»
Цветочные магазины
ЛАТИРУС Лавка
+375 44 718-14-74
5%
Ювелирные изделия
ZIKO
+375 29 324−66−66
10%
Мономах
+375 17 334−26−86
5%
Свадьба
+375 17 335−21−18
5%
Категория карточки: Mastercard Platinum
Авто
GT автомойка
+375 44 797−70−70
10%
Audi Центр Минск
+375 29 191−88−88
+375 29 171−88−88
500 EUR
Avis (аренда авто)
+375 44 712−24−45
20%
Здоровье и красота
Cosmico
+375 29 109−00−06
10%
КРАВТ
+375 29 637-88-99
15%
Обучение
Streamline
+375 17 349−70−70
10% на первый семестр обучения
Одежда, белье, обувь и аксессуары
Adidas
+375 29 602−19−22
+375 17 331−41−17
15%
Reebok
+375 29 190−66−74
+375 29 190−66−85
15%
FARFETCH
www.farfetch.com/by
до 15% (промокод MCRU2102)
Samsonite (магазин дорожных сумок и чемоданов)
+375 29 635−25−52
+375 29 766−25−52
15%
Berton
+375 29 616−09−55
+375 44 553−42−38
10%
Pierre Cardin
+375 25 600−27−37
7%
Путешествия
BELAMARKET DUTY FREE (Национальный аэропорт «Минск»)
+375 17 399−66−91
4%
Развлечения и отдых
Falcon Club Cinema Boutique
+375 44 771−01−71
15%
Рестораны, кафе, бары
Falcone (ресторан)
+375 29 377−77−76
15%
BierKeller
+375 44 588−83−33
10%
Гамбринус
+375 29 388−00−02
10%
Rib Raw
+375 29 666−88−98
7%
Robinson Club (ресторан)
+375 44 502−13−33
10%
Спорт
Адреналин (сеть фитнес-клубов)
+375 29 660−05−04
+375 33 616−05−04
15%
Мир фитнеса (спортивный центр)
+375 (29) 670−00−48
20% на покупку абонемента «Базовый аква-фитнес индивидуальный „GOLD“ годовой»
Товары для дома
Сквирел
+375 17 399−99−03
10%
Цветочные магазины
ЛАТИРУС Лавка
+375 44 718−14−74
7%
Ювелирные изделия
ZIKO
+375 29 324−66−66
12%
Мономах
+375 17 334−26−86
10%
Свадьба
+375 17 335−21−18
10%
Категория карточки: World Mastercard Black Edition, World Elite Mastercard
Авто
Яндекс GO
-
20% на поездки по тарифам Comfort+, Business, Доставка и Грузовой (но не более 30 byn)
GT автомойка
+375 44 797−70−70
10% на услуги по химчистке салона, полировке ЛКП и нанесению защитных покрыти;
15% на остальные услуги
Audi Центр Минск
+375 29 191−88−88
+375 29 171−88−88
1000 EUR
Avis (аренда авто)
+375 44 712−24−45
25%
Здоровье и красота
Cosmico
+375 29 109−00−06
20%
КРАВТ
+375 29 637-88-99
20%
Обучение
Streamline
+375 17 349−70−70
30% на обучение в VIP-группе или индивидуально;
10% на обучение в любом другом формате
Одежда, белье, обувь и аксессуары
Adidas
+375 29 602−19−22
+375 17 331−41−17
15%
Reebok
+375 29 190−66−74
+375 29 190−66−85
15%
FARFETCH
www.farfetch.com/by
до 15% (промокод MCRU2102)
Samsonite (магазин дорожных сумок и чемоданов)
+375 29 635−25−52
+375 29 766−25−52
15%
Berton
+375 29 616−09−55
+375 44 553−42−38
15%
Pierre Cardin
+375 25 600−27−37
10%
Путешествия
BELAMARKET DUTY FREE (Национальный аэропорт «Минск»)
+375 17 399−66−91
6%
Развлечения и отдых
Альфа Радон
+375 29 668−00−99
+375 29 366−88−11
10% на путевки, медицинские и wellness-программы;
комплимент при заселении
Falcon Club Cinema Boutique
+375 44 771−01−71
25%
Рестораны, кафе, бары
Falcone (ресторан)
+375 29 377−77−76
20%
BERGAMO
+375 29 334−45−56
10%
BierKeller
+375 44 588−83−33
15%
Cafe de Paris
+375 29 129−11−11
комплимент от заведения
Гамбринус
+375 29 388−00−02
15%
Grand Сafe
+375 44 703−11−11
10%
Milano Café
+375 44 762−11−11
комплимент от заведения
News Cafе
+375 29 103−11−11
10%
Rib Raw
+375 29 666−88−98
7%
Robinson Club (ресторан)
+375 44 502−13−33
15%
Спорт
Адреналин (сеть фитнес-клубов)
+375 29 660−05−04
+375 33 616−05−04
15%
Мир фитнеса (спортивный центр)
+375 (29) 670−00−48
20% на покупку абонемента «Базовый аква-фитнес индивидуальный „GOLD“ годовой»
Товары для дома
Сквирел
+375 17 399−99−03
15%
Цветочные магазины
ЛАТИРУС Лавка
+375 44 718−14−74
15%
Ювелирные изделия
ZIKO
+375 29 324−66−66
15%
Мономах
+375 17 334−26−86
15%
Свадьба
+375 17 335−21−18
15%
Также для держателей всех карточек платежной системы Mastercard действуют
при оплате карточками в следующих организациях торговли и сервиса: специальные условия
Додо Пицца (тел. 7576)
Акция 1: -20% на все пиццы по промокоду MASTERCARD. Срок действия акции: 04.01.2021−31.12.2021 (11.00−23.00). Обязательное условие: оформление заказа на доставку/самовывоз в мобильном приложении.
Акция 2: при расчете картой Mastercard от 15 BYN в ресторанах Додо Пицца рулетики с брусникой (8 шт.) в подарок. Предложение действительно до 31.12.2021.
Booking.com
Кэшбэк от 4 до 10% при бронировании жилья на Booking.com по
до 31.07.2021. специальной ссылке
Burger King (тел. 7566)
Акция 1: -20% по промокоду BKMC (латиницей) на доставку и самовывоз. Срок действия акции: по 31.12.2021.
Акция 2: при расчете картой Mastercard от 8 BYN средняя порция любого газированного напитка в подарок. Данная акция не суммируется с другими скидками, купонами и комбо обедами.
Служба такси «Пятница» (тел. 7500, +375 29 133−75−00, +375 17 298−36−42)
Скидка -7% при оплате поездки карточкой Mastercard по 31.12.2021.
iHerb (www.ru.iherb.com)
Скидка -10% (для новых пользователей сайта) и -5% (для зарегистрированных пользователей) по промокоду MСD20. Срок действия акции: 15.02.2021−15.05.2021. В предложении участвуют категории карточек Masterсard Standard, Gold, World, Platinum, World Black Edition, World Elite.
АЗС «Белоруснефть» (+375 25 643−14−31, +375 29 643−14−31, +375 33 643−14−31)
C 1 по 31 мая 2021 при оплате карточками Mastercard с применением карты лояльности АЗС клиенты участвуют в розыгрыше призов. Главный приз — автомобиль Volkswagen Polo.
Самокаты Eleven.
Специальный тариф Mastercard во время поездок на самокатах Eleven. Бесплатный старт для владельцев всех карт.
Выбирайте премиальные карточки Mastercard в специальном сервисе Финансы TUT.BY и пусть все ваши покупки будут выгодными!
С наилучшими пожеланиями команда Финансы TUT.BY
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Минск
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Знаете ли вы, что практически каждая платежная система в рамках собственной программы лояльности предлагает своим клиентам хорошие скидки? Особенно, если речь...