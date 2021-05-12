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Задача - спрятать дом. Вот как выглядит особняк в Польше, владельцы которого любят уединение

12.05.2021 14:09 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Область Вармия в Польше считается территорией с низкой интенсивностью развития. По этой причине она нравится частным застройщикам, ищущим уединенные, дикие места и близость к природе. Этот удивительный дом построили в непосредственной близости от Варминского озера в традициях региональных построек, пишет archinea.pl. Он получился современным, но при этом отлично вписался в контекст места.


Фото: Павел Улатовски

Суровость окружающей среды архитектора Прземека Ольчика натолкнула на идею использовать особенности рельефа участка. Дело в том, что территорию предполагаемой застройки пересекает естественная земляная складка. Она и стала отправной точкой для формирования корпуса здания.


Фото: Павел Улатовски

Этот дом полностью растворяется в диком пейзаже Вармии: замаскированный зеленой крышей и земляным холмом, он приобрел желаемый владельцами «камуфляж» и практически исчез из поля зрения.


Фото: Павел Улатовски

Благодаря тому, что конструкции дома вживлены в структуру участка, он не поражает своими масштабами, хотя его общая площадь составляет более 500 м².


Фото: Павел Улатовски

Железобетонная плита, опирающаяся на конструкцию из столбов, обеспечивает четкое зонирование дома на дневную часть (цокольный этаж) и ночную часть (верхний уровень). Именно она дала характерную горизонтальную планировку здания.


Фото: Павел Улатовски

Из-за сильных ветров со стороны Варминского озера в конструкции с внешней стороны используется экран из стеклянных стен, защищающий от ветра и сохраняющий при этом важные, с точки зрения пользователей, оси обзора.


Фото: Павел Улатовски

Более спокойное и защищенное от ветра место находится внутри здания и представляет собой атриум-террасу под открытым небом.


Фото: Павел Улатовски

Планировка построек в виде буквы L повторяет традиционную организацию фермерского пространства в Варминско-Мазурском воеводстве. Фасады — в основном застекленные — дополнены алюминиевыми плитами и керамикой.


Фото: Павел Улатовски

Важной деталью кровельной части дома является вертикальный световой люк, который асимметрично разделяет скат, открывая внутреннюю часть приватной зоны в окружение. Крыша здания в основном была покрыта травой. Только со стороны открытого атриума — бетонными плитами. Это задумка архитектора, призванная подчеркнуть современный характер здания.

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