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У Genesis появился первый универсал - G70 Shooting Brake

12.05.2021 14:29 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Первый универсал корейской марки Genesis на базе обновленного осенью прошлого года седана G70 уже попадался в объективы камер шпионов во время дорожных испытаний, а теперь рассекречен полностью.


В первую очередь G70 Shooting Brake адресован европейскому рынку, на который Genesis выйдет этим летом — первыми в продажу поступят седан G80 и кроссовер GV80, а универсал на пару с G70 и младшим «паркетником» GV70 подоспеет осенью. По размерам G70 Shooting Brake идентичен исходному седану — длина достигает 4,68 м, ширина 1,85 м, высота 1,4 м, а колесная база равна 2,83 м.


Объем багажника у G70 Shooting Brake на 40% больше по сравнению с седаном, но точной цифры в компании не называют (у G70 он равен 330 л). Трехсекционная спинка складываемого заднего дивана разделена в пропорции 40:20:40.



Судя по фотографиям, оформление интерьера универсала точно такое же, как у седана — с трехспицевым рулем, 12,3-дюймовой виртуальной панелью приборов и отдельно стоящим широкоформатным дисплеем мультимедиасистемы диагональю 10,25 дюйма.


Моторная гамма G70 Shooting Brake пока не обнародована, но наверняка у универсала будет тот же набор двигателей, что и у седана — это бензиновые турбо-«четверка» 2.0 (255 л. с.) и V6 3.3 (373 л. с.), а также 2,2-литровый турбодизель (202 л. с.).

 
 
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Первый универсал корейской марки Genesis на базе обновленного осенью прошлого года седана G70 уже попадался в объективы камер шпионов во время дорожных испытаний, а...
 
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