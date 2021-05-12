Помните, как 9 мая в Лиде раздавали деньги? Попытались выяснить, что это было

Источник материала: Tut.by

9 мая читатели засняли необычный эпизод в Лиде: две женщины с красно-зелеными бутоньерками раздавали деньги людям, выстроившимся в небольшую очередь. Судя по голосам за кадрам, речь шла о сумме в 30 рублей. Кому и за что давали деньги — неизвестно. По словам читателей, участники этого видео похожи на работников одного из городских предприятий. Попытались выяснить, что же там происходило.

9 мая, когда в Лиде происходила раздача денег, на ситуацию отреагировала в соцсетях пресс-секретарь Лидского райисполкома:

— Кто эти женщины и что они делают у Кургана Бессмертия — непонятно. К организации праздника отношения они не имеют. Предполагаю, что это могут быть и провокационные действия. Проверим.

12 мая пресс-секретарь Лидского райисполкома сообщила FINANCE.TUT.BY:

— Как выяснилось, к организации праздника эти женщины отношения никакого не имели, поэтому эту тему исполком больше не комментирует.

По предположениям наших читателей, на это видео могли попасть работники стройтреста № 19 из Лиды. Мы дозвонились на предприятие, чтобы уточнить, так ли это. Нам сказали, что «это все фейк, это все неправда», и комментировать что-либо еще по этому поводу не стали.