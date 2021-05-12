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Германия после решения КС усиливает законодательство для защиты климата

12.05.2021 14:31 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Федеральное правительство Германии предложило обновленный закон с жесткими целями для защиты климата после того, как Федеральный конституционный суд частично удовлетворил претензии экоактивистов предыдущей версии закона.

В обновленном законе предусматривается, что к 2030 году страна должна сократить выбросы парниковых газов минимум на 65% по сравнению с уровнем 1990 года. В предыдущей версии была установлена ​​цель 55%, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel.

Кроме того, на пять лет "приблизили" крайний срок для достижения климатической нейтральности экономики - определив таким сроком 2045 вместо 2050 года.

Также федеральный министр по вопросам окружающей среды заявила о запуске немедленной программы для движения к поставленным климатическим целям, что будет включать изменения в налогах на авто, жесткие стандарты энергоэффективности для новых зданий, поддержку более экологичного бизнеса и тому подобное.

Как сообщалось, в конце апреля КС Германии удовлетворил иск экоактивистов, которым они требовали от правительства усилить требования закона для защиты климата, принятого в 2019 году.

Суд признал, что закон откладывает значительное сокращение выбросов парниковых газов на период после 2030 года, а затем основное бремя для достижения климатических целей переводят на следующие поколения.

Решение суда дает правительству Германии время до конца следующего года доработать закон и усилить его требования.

 
 
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Федеральное правительство Германии предложило обновленный закон с жесткими целями для защиты климата после того, как Федеральный конституционный суд частично...
 
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