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Евгений Лисовец пока не принял предложение Салавата Юлаева о контракте
Источник материала: Партизан
Белорус находится в статусе ограниченно свободного агента
Защитник Салавата Юлаева и сборной Беларуси Евгений Лисовец до сих не принял предложение уфимского клуба о контракте.
Руководство клуба сделало квалификационное предложение, но хоккеист пока думает над своим будущем и находится в статусе ограниченно свободного агента.
В 45 матчах минувшего сезона Лисовец забросил две шайбы и сделал семь результативных передач.
Салават Юлаев по итогам розыгрыша-2020/21 занял восьмое место в турнирной таблице КХЛ.
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Белорус находится в статусе ограниченно свободного агента
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