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Евгений Лисовец пока не принял предложение Салавата Юлаева о контракте

12.05.2021 14:33 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Белорус находится в статусе ограниченно свободного агента

Защитник Салавата Юлаева и сборной Беларуси Евгений Лисовец до сих не принял предложение уфимского клуба о контракте.

Руководство клуба сделало квалификационное предложение, но хоккеист пока думает над своим будущем и находится в статусе ограниченно свободного агента.

В 45 матчах минувшего сезона Лисовец забросил две шайбы и сделал семь результативных передач.

Салават Юлаев по итогам розыгрыша-2020/21 занял восьмое место в турнирной таблице КХЛ.
 
 
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Белорус находится в статусе ограниченно свободного агента
 
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