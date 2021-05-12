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В одном из колхозов Браславского района не могут рассчитаться с работниками с 2018 года

12.05.2021 14:33 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В ноябре 2018 года в одном из сельскохозяйственных предприятий Браславского района КГК обнаружил не выплаченную в полном объеме зарплату. Однако деньги работникам колхоза полностью не уплатили до сих пор.




Как установила новая проверка в 2021, просроченная задолженность по заработной плате выплачивалась медленными темпами, при этом не отражалась в бухгалтерском учете и статистической отчетности. Только ходе проверки в апреле по требованию КГК эту задолженность отразили в бухгалтерском учете и статистической отчетности, а также начали принимать меры по выплате заработной платы.

Кроме того, проведенная проверка, нашла новые нарушения. Так на должность главного бухгалтера в 2020 году в это открытое акционерное общество назначили некомпетентного работника, не имеющее трехлетнего стажа работы по специальности бухгалтера. При этом при назначении на должность и освобождении от должности главного бухгалтера в организации прием и передача дел не оформлялись актом, не проводилась инвентаризация активов и обязательств общества перед составлением годовой бухгалтерской отчетности.

Также по информации Комитета госконтроля в регистры бухгалтерского учета вносились недостоверные данные о расходовании наличных денег из кассы общества — там нашли недостачу в 1000 рублей.

По факту неотражения задолженности по заработной плате в государственной статистической отчетности правовую оценку должна дать прокуратура, пишет сайт Народные новости Витебска.
 
Теги: Витебск
 
 
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В ноябре 2018 года в одном из сельскохозяйственных предприятий Браславского района КГК обнаружил не выплаченную в полном объеме зарплату. Однако деньги работникам...
 
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