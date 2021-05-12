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В Бресте начался закрытый суд над одним из фигурантов "дела Автуховича"

12.05.2021 14:33 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

12 мая в Бресте начался закрытый суд над одним из фигурантов "дела Автуховича" Владимиром Гундарем. 60-летнего инвалида 2-й группы (у него ампутирована нога), общественного активиста и краеведа из Барановичей судят за "насилие или угрозу насилия должностному лицу, выполняющему служебные обязанности", сообщает Радио Свобода.


Владимир Гундарь в суде / Из архива intex-press.by​

Дело рассматривает суд Московского района Бреста. Родственников на него не пустили. Известно, что Гундаря задержали 30 декабря 2020 года. Ему предъявили обвинение по статье "Акт терроризма". В пропагандистских фильмах, показанных на государственных телеканалах, сообщалось, что он контактировал с Николаем Автуховичем. В феврале 2021-го КГБ включил Автуховича и еще 16 человек в террористический список. Там есть и фамилия Гундаря.

Пока расследование по "делу Автуховича" продолжается, жителя Барановичей начали судить по другому делу. Якобы во время обыска Гундарь угрожал следователям и разбил свой мобильный телефон. Ему грозит до 5 лет лишения свободы. Своей вины Владимир Гундарь не признает. В брестское СИЗО № 7 его перевели из минского СИЗО КГБ в апреле.
 
Теги: Брест
 
 
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12 мая в Бресте начался закрытый суд над одним из фигурантов "дела Автуховича" Владимиром Гундарем. 60-летнего инвалида 2-й группы (у него ампутирована нога),...
 
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