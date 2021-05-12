Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио Обозреватель: конфликт Израиля и сектора Газа идет к наземной операции

Обычно обострения между Израилем и сектором Газа связаны с какими-то конкретными причинами, например, с запретом на перевод денег или на провоз грузов, говорит собеседник Sputnik, называя такие обострения "небольшими междусобойчиками". Нынешний конфликт ― дело совершенно иное, он был ничем не спровоцирован, не обоснован, и не ожидаем, отмечает Гур-Арье.

"Все помнят ― были беспорядки в Иерусалиме, выселение пяти семей, но все гораздо прозаичнее и от этого намного более мерзко. Первопричиной нынешней эскалации было то, что лидер Палестинской автономии объявил о выборах, которые должен был объявить еще более 5 лет назад, потому что именно тогда закончились его полномочия… Но тут он потребовал, чтобы в выборах участвовали все арабы, живущие в Иерусалиме, в том числе и имеющие израильское гражданство. Тогда выборы были отменены, что и возмутило ХАМАС", ― рассказывает Гур-Арье.

Начались отдельные обстрелы, однако постепенно ситуация начала выходить из-под контроля, во время одного из залпов, который был направлен против Ашкелона, система "Железный купол" дала сбой, и в результате ракеты попали в жилой дом, две женщины погибли, говорит обозреватель.

"Для Израиля это является красной чертой ― как только появляются погибшие, игра прекращается, начинается серьезное. Были подняты беспилотники, их ударом было уничтожено руководство разведслужбы Хамас, и после этого началась раскрутка ситуации и серия обстрелов", ― отмечает Гур-Арье.

Накануне в 9 часов вечера вчера произошел залп по центру страны ― по Тель-Авиву, Рамат-Гану, Гиватаиму, прозвучали сирены и начался массированный обстрел. Было выпущено сразу более 100 ракет одним залпом, чтобы сбить с толку систему ПВО, в результате произошли несколько попаданий и были пострадавшие, говорит Гур-Арье.

"Сегодня Израиль начинает серьезную операцию, идут ответы ― взрывают виллы руководства Хамас в Газе, начался призыв резервистов, Израиль готовится к наземной операции, хотя до последнего момента будет стараться ее избежать, работая с воздуха" ,―рассказывает обозреватель.

Пока ситуация непонятна, сегодня будут приниматься определенные решения, но все идет к очень серьезной раскрутке конфликта, и возможно, что в данный момент избежать наземной операции не удастся, резюмирует Гур-Арье.

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