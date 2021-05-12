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Где Николай Лукашенко появлялся в последнее время на фото
12.05.2021 14:41 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Минувшие выходные Коля Лукашенко вновь оказался одной из самых обсуждаемых персон в сети:
Этот год начался для Николая как никогда ярко в информационном плане – в начале января на канале "Россия-1" вышло
Всероссийскую девичью любовь Николай завоевал после участия в параде Победы в Москве 24 июня минувшего года.
© Sputnik / Виктор Толочко
22 марта сын президента посетил памятные мероприятия в Хатыни
Чем же известен и где появлялся сын президента в последнее время?
Юноша учится в 10-м классе одной из минских школ, знает несколько иностранных языков (английский, испанский и китайский). Освоил игру на фортепиано, увлекается спортом - выступает в хоккейной команде президента.
Этой весной Николай Лукашенко принял участие в нескольких спортивных мероприятиях: "Минской лыжне-2021" в Раубичах, нескольких хоккейных матчах в составе президентской команды, а также любительской команды "Бастион".
© Photo : пресс-служба президента Беларуси
Команда президента Беларуси Александра Лукашенко одержала победу в эстафетной гонке на "Минской лыжне-2021" в Раубичах
© Photo : пресс-служба президента Беларуси
Николай играет в команде президента. Его дубль помог команде отца завоевать 12-й хоккейный титул
© Photo : пресс-служба президента Беларуси
20 марта Николай проявил себя во всех элементах игры, в том числе заработал удаление и отсидел две минуты на скамье штрафников за "грязную игру"
В апреле Коля по традиции трудился на республиканском субботнике и посадил дерево.
© Photo : пресс-служба президента Беларуси
Николай Лукашенко на республиканском субботнике посадил дерево
© Photo : пресс-служба президента Беларуси
Сын президента трудился на субботнике в агрогородке Александрия Шкловского района
А на Пасху побывал вместе с отцом в древнем Турове.
© Photo : пресс-служба президента Беларуси
Александр и Николай Лукашенко в Пасху посетили Кафедральный собор святителей Кирилла и Лаврентия Туровских
Младший сын Александра Лукашенко снова оказался в центре внимания во время празднования Дня Победы. На празднике девушки не упустили возможности сфотографироваться с Николаем.
© Sputnik Станислав Андросик
Николай Лукашенко 9 мая на площади Победы
Уже привычный образ сына президента - классический костюм и аккуратная укладка волос – был разрушен в минувшие выходные, когда он
© Photo : Telegram-канал Пул Первого
Николай и Александр Лукашенко у Трофимовой криницы
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Младший сын президента привлекает к себе огромное внимание общественности с тех пор, как в первый раз появился рядом с отцом в трехлетнем возрасте.
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