Источник материала: Sputnik Беларусь

"Нашу нацию хотят разделить на две части с помощью фальсификаций истории" – на днях вышла неплохая статья на эту тему.

Тема для России хорошо знакома, считает колумнист РИА Новости Дмитрий Косырев.

Конечно, знакома. За последние три десятилетия мы так часто слышали, что российская история – это тысяча лет рабства, что слово "славянин" происходит от слова "раб", что каждая из великих исторических эпох России кончается поражением светлых реформаторских сил и террором темных.

Но сейчас речь о совсем другой стране, которая – вот сегодня и сейчас – показывает, как бороться с намеренными и злобными искажениями собственной истории. И называется эта страна, как ни странно, США.

Речь о знаменитом "проекте 1619", который объясняет американцам, что вся их история сводится к угнетению черных белыми, без всяких славных и светлых пятен. То есть, по мнению авторов, история США началась с первого ввезенного в означенном году раба из Африки, а дальше – четыреста лет ужаса и позора, за которые все должны каяться и платить.

Проект этот лишний раз показывает раздел страны не просто на две по-разному мыслящие половины нации – этот раздел углубляет существующие четкие географические границы.

Демократы, то есть нынешняя администрация, делают "проект 1619" официальной идеологией страны и предписывают ввести везде – в школах, в вооруженных силах – лекции по "критической расовой теории". В ответ в республиканских штатах эту критическую теорию попросту запрещают, пользуясь немалой автономией штатов от федерального центра.

Последний по времени случай – в штате Теннесси. Там запретили преподавать эту теорию в государственных школах (с частными ничего поделать нельзя). В итоге складываются две примерно равные по численности Америки, на территории одной из них следует верить в исходную гнусность своей нации и каяться без перерыва, а на других землях можно искать и находить в своей истории немало славных страниц.

Люди устроены странным образом: обычно они очень хорошо чувствуют, что происходит какая-то гадость. Но требуются слова, чтобы эти смутные ощущения перевести в действие.

И вот та самая неплохая статья, с которой мы начали разговор, – она находит немало слов для определения происходящего. Например, так: "они" (те, кто придумал "проект 1619") хотят изобразить Америку как изначально тиранический режим, чтобы сменить в стране всю систему и установить новый строй, нечто вроде социализма.

Говорит об этом Мэри Грабарь, специалист по истории. Она написала книгу под названием "Опровергая проект 1619: разоблачение плана по разделению Америки". Книгу начали обсуждать еще до ее выхода, потому что в ней анализируется ключевое для США событие – создание независимой (от Великобритании) страны в 1776 году. Дело в том, что "проект 1619" начинался со статьи публицистки из газеты The New York Times, Николь Ханна-Джоунс, которая утверждала: Декларация о независимости 1776 года и последовавшая война случились оттого, что Британия желала отменить рабство в своих американских колониях, а местные подданные – отцы-основатели США – дрались за то, чтобы рабство сохранить.

Мэри Грабарь – специалист как раз по вот этому, "британскому" углу зрения на основание своей страны. Она знает исходные документы и даты. И рассказывает об очевидном: рабство во всех колониях Британской империи (но, конечно, не на территории метрополии) было выгодно Лондону, активно им поощрялось, документов на эту тему сколько угодно. Британское движение за отмену рабства в империи стартовало только в 1787 году, через четыре года после официального окончания войны с американскими колониями за их независимость. И это оно только стартовало. А если начать разбираться с абсолютно расистскими принципами функционирования Британской империи уже даже в XX веке, то тут тоже можно найти много интересного.

Отцы-основатели США, может, и были рабовладельцами (десять из 12 первых президентов). Но реальной причиной войны за независимость были налоги Лондону, а не институт рабства. Дальше Америка с этим институтом начала разбираться сама, и у нее это заняло немало времени. В том, что сейчас потомки рабов стараются уничтожить государство, начав с требования пожизненных и немалых выплат просто за цвет своей кожи, может быть, и есть какая-то божественная справедливость, но это уже не к историкам.

Историки – это люди, которые работают с фактами, а не с кармой и прочими подобными штуками. Заметим, что "проект 1619" был начат вопреки оценкам всяческих школ и гильдий историков, которые в целом-то хорошо знают все и про независимость Соединенных Штатов, и про гражданскую войну, которая началась почти через столетие после 1776 года. Кстати, ключевой причиной той войны тоже было не рабство, а иные экономические механизмы и подводные течения.

Выводы тут можно и нужно делать вот какие: массовые фальсификации истории используются далеко не только против России – с упором на ее роль во Второй мировой войне или мировой истории в целом. Этот метод даже не обязательно применяется одними государствами против других.

В случае с США фальсификации эти стали орудием во внутренней идеологической борьбе – левые против правых, демократы против республиканцев.

Это просто технология – и очень эффективная – по моральному уничтожению своих противников. В результате профессия историка стала, в очередной раз, предельно важной, конфликтной и политизированной. По всему миру, а не только на фронтах российско-западной борьбы за правду.

В советскую эпоху, да и сейчас, было и есть немало мыслителей, с радостью хватающихся за любые идеологии, доказывающие, что история США (или иных недружественных стран) полна крови и грязи. В ответ их идеологи бодро внедряли в российское мышление такие же гнущие к земле идеи, да и факты, насчет истории РФ. Возможно, пора вспомнить, что наука история – это не дубинка против врага, а перманентный поиск истины.

В США тем временем на "российские" позиции – то есть за уважение к собственной истории – твердо переходят республиканцы. Расистский "проект 1619", повторим, запрещают не только в штате Теннесси, а и во всех прочих "трамповских" штатах. Группа республиканских сенаторов издала документ, где говорится: "молодежи нашей нации не нужно промывание мозгов, которое сосредоточено только на прошлых грехах и делит нашу нацию на два лагеря. Программы, оплачиваемые деньгами налогоплательщиков, должны делать упор на общих для всех гражданских ценностях, которые соединяют нас, а не продвигать радикальные идеи, разрывающие наше общество". А что, хорошо сказано.

*Мнение автора может не совпадать с позицией редакции

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