Нападение на школу в Казани. Что известно к этому времени

Источник материала: Onliner

Вчера 19-летний Ильназ Галявиев устроил стрельбу в школе №175 в Казани. Погибли девять человек, 23 пострадавших обратились за медпомощью. Галявиев, который раньше учился в этой школе, сдался полиции. Что известно о нападавшем, откуда у него было оружие, как охраняли школу и что там происходит сейчас — собрали главное к этому моменту.

Как все произошло

Стрельба в школе произошла 11 мая в 9:20. В это время, по данным ТАСС, там находились 714 детей и около 70 сотрудников.

Первые выстрелы прозвучали возле школы, когда ее сотрудники пытались не пустить в здание человека с ружьем. Однако Ильназу Галявиеву удалось взорвать самодельное взрывное устройство и войти в школу, где он продолжил стрельбу.





Несколько детей выпрыгнули из окон. В результате убиты семеро детей, большинство из них ученики 8 «А» класса, который оказался не закрыт во время нападения, а также 25-летняя учительница английского языка и 55-летняя учительница начальных классов. Под обстрел попали дети за первыми партами, другие успели спрятаться под парты. Изначально предполагалось, что атаку на школу совершили двое, но эта информация не подтвердилась. Галявиев сам сдался правоохранителям.

По данным «Татар-Информ», Ильназ Галявиев еще до трагедии, примерно в 7:45, приходил в учреждение образования, чтобы посмотреть расписание уроков. В это время к нему подошла вахтер и сообщила, что он не является учеником школы и не имеет права просматривать расписание.

После этого он вернулся домой, взял ружье Hatsan Escort PS и сумку с патронами. На пути в школу он беспрепятственно нес их в руках, его видели прохожие, но в экстренные службы о человеке в черной маске с ружьем никто не сообщил. Оружие он купил легально незадолго до трагедии.





Галявиев после окончания 9 классов поступил в колледж на программиста. Там его характеризуют как тихого и неконфликтного. В апреле он не явился на экзамены и был отчислен из колледжа. Через два дня после этого, 28 апреля, он получил разрешение на хранение оружия.

Что известно о мотивах нападавшего

На первом допросе, видео которого появилось в интернете, Галявиев находится в клетке и привязан к лавке. Он кричит, что осознал себя «богом» и в нем «начал пробуждаться монстр», он стал всех ненавидеть. Также он отрицает, что у него есть родители: «Я от всех от них отказался. Я никогда не называл ни мамой, ни папой».

Известно также, что стрелок 4 мая создал телеграм-канал «Бог», где называл существование человека ошибкой во Вселенной. Утром 11 мая он выложил пост со своей фотографией в маске и жилете: «Сегодня я убью огромное количество биомусора и застрелюсь».





Мотивы его действий в школе должна определить психолого-психиатрическая экспертиза. Известно, что Галявиев не состоял учете, а его семья считалась благополучной.

Издание Baza поговорило с отцом нападавшего, который сообщил , что Ильназ не был религиозен, не высказывал каких-то негативных мыслей и настроений, был самым обычным человеком. Последнее время он часто оставался в квартире один: его отец делает ремонт в другом жилище.

Знакомая Ильназа Вероника рассказала РБК, что в школе он был тихим и спокойным, хорошо учился по всем предметам, помогал ей с уроками, давал списывать математику. «Не замечала за ним каких-то странностей, думала, просто очень замкнутый человек», — отметила она.

Проживающий в Казани эксперт в области терроризма Раис Сулейманов предположил, что это пример индивидуального терроризма, «колумбайна» — расправы над одноклассниками и учителями. «Перед нами классический случай „колумбайна“, в Казани сейчас все напуганы, но вряд ли это нападение имеет религиозный подтекст», — отметил он в комментарии РБК.

В то же время врач-психиатр Илья Лазарев считает , что в поведении подозреваемого есть признаки шизофрении. Об этом свидетельствует его импульсивное поведение во время допроса, бредовое осознание и негативизм к матери.

Кто и как охранял школу

Функции охраны в школе выполняла вахтер. Она успела спрятаться под стол и нажать тревожную кнопку.

«Сказать, что охрана отсутствовала, мы не можем, — заявил журналистам министр образования и науки Татарстана Ильсур Хадиуллин. — Самое главное — тревожная сигнализация, тревожная кнопка. Она успела нажать на эту кнопку, вызвала, и сработали все структуры».





В самой казанской школе сообщили, что отказались от услуг частного охранного предприятия три года назад, в этом году деньги на охрану с родителей не собирали, услуги прошлой охранной фирмы были оплачены в полном объеме. В то же время директор местного ЧОП, которое ранее занималось охраной школы, сообщил о трудностях с оплатой их услуг в этой школе.

После нападения высказывались предложения об усилении охраны в учебных заведениях. Однако уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова заявила, что важно не превращать школы в бункеры.

Как отреагировали власти

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство двух и более лиц»). Расследованием занимается центральный аппарат ведомства. Максимальная санкция — пожизненное лишение свободы.

Владимир Путин дал поручение проработать ужесточение правил оборота гражданского оружия. Дмитрий Песков считает, что трагедия в Казани повлияет на позицию депутатов при рассмотрении во втором чтении проекта об ужесточении оборота оружия.

Минпросвещения рекомендовало усилить меры безопасности в школах, колледжах и детских садах. Ведомство также поручило организовать разъяснительную работу в педагогических коллективах и провести родительские собрания.

Прокуратура Татарстана проверит законность выдачи лицензии на оружие Галявиеву и обеспечение безопасности во всех городских школах.

Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова выступила с инициативой запретить владение оружием до 21 года, исключение — только для отслуживших в армии.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил обсудить запрет на анонимность в интернете, чтобы ограничить пропаганду насилия.

В Татарстане 12 мая день траура. Сегодня там проходят похороны убитых. Занятия в школах в этот день отменены.

В память о погибших возле школы возник стихийный мемориал.









Люди всю ночь и сегодня с утра несут цветы, записки, свечи и детские игрушки.

Последние новости из Казани касаются в основном состояния пострадавших при стрельбе. После ЧП жители Казани выстроились в очередь, чтобы сдать кровь для пострадавших.





В местной больнице остаются 20 детей, шестеро — в реанимации. Пять детей будут отправлены спецбортом в московские клиники. С пострадавшими и их родителями работают психологи.

Власти Татарстана оценили действия образовательного учреждения и учителей как правильные и считают, что их действия позволили уменьшить количество жертв.

Сегодня также стало известно, что школу будут восстанавливать, учеников на время ремонта переведут в другое учреждение, пишет ТАСС. «По решению оперативного штаба дано поручение министерству строительства Республики Татарстан для восстановления объекта, для продолжения учебной деятельности в здании. Вчера ряд работ уже был проведен с точки зрения того, что необходимо сделать на объекте», — отметила заместитель премьер-министра Татарстана Лейла Фазлеева.