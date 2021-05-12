Гособвинение о лобовой аварии под Гродно: водитель мог видеть встречный авто, но все равно начал обгон (обновлено)

Источник материала: Onliner

Это ДТП случилось утром 22 ноября на трассе Р99 Гродно — Волковыск — Барановичи. В лобовом столкновении автомобилей Audi и Volkswagen погиб 35-летний пассажир второй машины, находившийся на переднем сиденье. Позже скончалась сестра водителя Audi. В Генпрокуратуре сообщили подробности расследования.





Погибший на месте 35-летний мужчина — отец троих детей. Еще в результате аварии получили травмы и были госпитализированы 28-летний водитель Volkswagen, а также 24-летняя пассажирка автомобиля Audi. Как выяснилось, девушка — родная сестра водителя Audi — скончалась в больнице в день ДТП. Пассажирка Volkswagen — 5-летняя дочь водителя — находилась в удерживающем устройстве и была пристегнута ремнями безопасности, вследствие чего серьезных травм не получила.









В Генпрокуратуре сегодня сообщили обстоятельства происшествия: «Водитель исправного Audi A6 двигался в сторону Гродно со скоростью 104 км/ч при разрешенных 90 км/ч. Автомобилист имел возможность обнаружить ехавший во встречном направлении Volkswagen. Несмотря на это, он приступил к обгону попутного ТС — на встречной полосе произошло столкновение двух автомобилей».









Прокуратура сообщает, что согласились с квалификацией преступления по ч. 3 ст. 317 УК РБ «Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы от 3 до 7 лет с лишением прав или без лишения.











