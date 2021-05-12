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Гособвинение о лобовой аварии под Гродно: водитель мог видеть встречный авто, но все равно начал обгон (обновлено)

12.05.2021 14:43 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Это ДТП случилось утром 22 ноября на трассе Р99 Гродно — Волковыск — Барановичи. В лобовом столкновении автомобилей Audi и Volkswagen погиб 35-летний пассажир второй машины, находившийся на переднем сиденье. Позже скончалась сестра водителя Audi. В Генпрокуратуре сообщили подробности расследования.

Гособвинение о лобовой аварии под Гродно: водитель мог видеть встречный авто, но все равно начал обгон (обновлено)

Погибший на месте 35-летний мужчина — отец троих детей. Еще в результате аварии получили травмы и были госпитализированы 28-летний водитель Volkswagen, а также 24-летняя пассажирка автомобиля Audi. Как выяснилось, девушка — родная сестра водителя Audi — скончалась в больнице в день ДТП. Пассажирка Volkswagen — 5-летняя дочь водителя — находилась в удерживающем устройстве и была пристегнута ремнями безопасности, вследствие чего серьезных травм не получила.

Гособвинение о лобовой аварии под Гродно: водитель мог видеть встречный авто, но все равно начал обгон (обновлено)
Гособвинение о лобовой аварии под Гродно: водитель мог видеть встречный авто, но все равно начал обгон (обновлено)

В Генпрокуратуре сегодня сообщили обстоятельства происшествия: «Водитель исправного Audi A6 двигался в сторону Гродно со скоростью 104 км/ч при разрешенных 90 км/ч. Автомобилист имел возможность обнаружить ехавший во встречном направлении Volkswagen. Несмотря на это, он приступил к обгону попутного ТС — на встречной полосе произошло столкновение двух автомобилей».

Гособвинение о лобовой аварии под Гродно: водитель мог видеть встречный авто, но все равно начал обгон (обновлено)
Гособвинение о лобовой аварии под Гродно: водитель мог видеть встречный авто, но все равно начал обгон (обновлено)

Прокуратура сообщает, что согласились с квалификацией преступления по ч. 3 ст. 317 УК РБ «Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы от 3 до 7 лет с лишением прав или без лишения.

Гособвинение о лобовой аварии под Гродно: водитель мог видеть встречный авто, но все равно начал обгон (обновлено)
Гособвинение о лобовой аварии под Гродно: водитель мог видеть встречный авто, но все равно начал обгон (обновлено)
Гособвинение о лобовой аварии под Гродно: водитель мог видеть встречный авто, но все равно начал обгон (обновлено)

 
Теги: Гродно
 
 
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Это ДТП случилось утром 22 ноября на трассе Р99 Гродно — Волковыск — Барановичи. В лобовом столкновении автомобилей Audi и Volkswagen погиб 35-летний пассажир второй...
 
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