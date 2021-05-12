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Для нового Land Rover Defender предлагают докупить ржавые детали кузова

12.05.2021 14:43 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Новый Land Rover Defender не ржавеет: его кузов сделан из алюминия. Но если кому-то очень хочется иметь машину с «потрепанным» видом и ржавыми элементами, то всегда можно обратиться к специалистам по ржавчине — в ателье Niels van Roij Design. Они уже делали «ржавые» Rolls-Royce и Tesla.

Для нового Land Rover Defender предлагают докупить ржавые детали кузова

Бельгийское кузовное ателье готово за деньги установить на новенький «Дэф» ржавые воздухозаборники и накладки на капот. Кроме того, в пакет доработок входят 22-дюймовые диски Black Crow. В принципе, ребята из Niels van Roij Design сообщили, что готовы заменить любой элемент кузова или салона и деталь сохранит внешний вид по меньшей мере два десятка лет. Любой каприз, как говорится.

Для нового Land Rover Defender предлагают докупить ржавые детали кузова

Заменяемые детали сделаны из стали и подвергаются ускоренному процессу окисления после окраски. В ателье гибко подходят к искусственному «старению» элементов. Они даже готовы сделать так, чтобы необходимая деталь начала ржаветь постепенно, и остановить коррозию в любой момент по требованию клиента.

Для нового Land Rover Defender предлагают докупить ржавые детали кузова

Клиенты у ателье уже есть. Как видите, в то время как кто-то платит деньги, чтобы его машина не ржавела, кто-то, наоборот, готов доплатить, чтобы коррозия украшала его внедорожник, словно шрам на теле мужчины. К слову, это целое направление тюнинга. Rat Look style.

Для нового Land Rover Defender предлагают докупить ржавые детали кузова
Для нового Land Rover Defender предлагают докупить ржавые детали кузова
Opel Ascona B, 1981 г.в., 210 000 км
красный, седан, дизель 2 л, механическая, задний привод
1014 р.
400$ / 331€
Opel Ascona C, 1982 г.в., 55 000 км
голубой, седан, бензин 1.6 л, автоматическая, передний привод
2535 р.
1000$ / 828€
Opel Ascona C GLX, 1987 г.в., 400 000 км
серый, седан, бензин 2 л, автоматическая, передний привод
1014 р.
400$ / 331€
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Новый Land Rover Defender не ржавеет: его кузов сделан из алюминия. Но если кому-то очень хочется иметь машину с «потрепанным» видом и ржавыми элементами, то всегда можно...
 
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