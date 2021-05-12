Для нового Land Rover Defender предлагают докупить ржавые детали кузова

Источник материала: Onliner

Новый Land Rover Defender не ржавеет: его кузов сделан из алюминия. Но если кому-то очень хочется иметь машину с «потрепанным» видом и ржавыми элементами, то всегда можно обратиться к специалистам по ржавчине — в ателье Niels van Roij Design. Они уже делали «ржавые» Rolls-Royce и Tesla.





Бельгийское кузовное ателье готово за деньги установить на новенький «Дэф» ржавые воздухозаборники и накладки на капот. Кроме того, в пакет доработок входят 22-дюймовые диски Black Crow. В принципе, ребята из Niels van Roij Design сообщили, что готовы заменить любой элемент кузова или салона и деталь сохранит внешний вид по меньшей мере два десятка лет. Любой каприз, как говорится.





Заменяемые детали сделаны из стали и подвергаются ускоренному процессу окисления после окраски. В ателье гибко подходят к искусственному «старению» элементов. Они даже готовы сделать так, чтобы необходимая деталь начала ржаветь постепенно, и остановить коррозию в любой момент по требованию клиента.





Клиенты у ателье уже есть. Как видите, в то время как кто-то платит деньги, чтобы его машина не ржавела, кто-то, наоборот, готов доплатить, чтобы коррозия украшала его внедорожник, словно шрам на теле мужчины. К слову, это целое направление тюнинга. Rat Look style.







