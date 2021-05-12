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В Могилеве задержали двух местных журналистов, пришедших освещать суд над Северинцем

12.05.2021 14:53 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В Могилеве задержали журналистов интернет-издания «Региональный Могилев 6TV.By» Александра Буракова и Владимира Лапцевича, которые пришли освещать суд над сопредседателем оргкомитета партии «Белорусская христианская демократия» Павлом Северинцем.

В Могилеве задержали двух местных журналистов, пришедших освещать суд над Северинцем

 Как сообщалось, в суде также рассматривают дела в отношении активистов гражданской кампании «Европейская Беларусь» Евгения Афнагеля, Павла Юхневича, Дмитрия Козлова, Максима Винярского Андрея Войнича и блогера Ирины Счастной. Всем фигурантам инкриминируют «подготовку к преступлению» (ч. 1 ст. 13 УК) и «участие в массовых беспорядках» (ч. 2 ст. 293 УК). Кроме того, Афнагеля и Войнича обвиняют в «обучении или подготовке лиц для участия в массовых беспорядках» (ч. 3 ст. 293 УК). Рассматривает дело судья Ирина Ланчева.

Суд изначально был объявлен закрытым.

Журналистов задержали, когда они уже ушли с площадки перед зданием Могилевского областного суда. Покинуть площадку потребовали сотрудники милиции.

За час до начала процесса корреспонденту БелаПАН подтвердили, что формат судебного заседания не изменен. Ранее рассмотрение дела в закрытым режиме объясняли тем, что его материалы относятся к тайне, которая охраняется законом.

Добиться присутствия на процессе пытались жена, мать, сестры Павла Северинца, но им это не удалось. Супруга Павла Ольга Северинец, выйдя из здания суда, сообщила журналистам, что они постояли у дверей зала, где проходил процесс, на расстоянии пяти метров.

В Могилеве задержали двух местных журналистов, пришедших освещать суд над Северинцем

«Мы думали, что войдем хотя бы на пару минут, пока не объявят, что закрытый процесс, — сказала она. — Нам, родным, этого было бы достаточно, чтобы их только увидеть. На большее мы не рассчитываем».

В Могилеве задержали двух местных журналистов, пришедших освещать суд над Северинцем

 

Суд начался в 10.30. К этому времени в здании суда было около десятка сотрудников милиции. Кроме того, на парковке возле него стояли микроавтобусы с силовиками.

После общения с журналистами стоявших на площадке перед зданием суда людей милиция начала оттеснять, объясняя это тем, что площадка «общественное место».

В Могилеве задержали двух местных журналистов, пришедших освещать суд над Северинцем

Пока неизвестно, в чем обвиняют задержанных журналистов.

 

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Теги: Могилев
 
 
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В Могилеве задержали журналистов интернет-издания «Региональный Могилев 6TV.By» Александра Буракова и Владимира Лапцевича, которые пришли освещать суд над...
 
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