На пляж в США выбросило глубоководную рыбу (вы могли видеть ее в мультфильме)

Источник материала: Tut.by

В США по неизвестной причине на берег выбросилась глубоководная рыба. Об этом рассказывает The Guardian.



Фото: Ben Estes

Рыбак Бен Эстес (Ben Estes) обнаружил на пляже вблизи калифорнийского города Ньюпорт-Бич рыбу-удильщика шириной примерно в 45 сантиметров. Причем образец прекрасно сохранился.

«Я знал, что это необычная находка», — сообщил Эстес Guardian. По его словам, он считает себя заядлым рыбаком, который много времени проводит на пляже, но никогда раньше не видел рыбу, которая бы выглядела вот так.

RARE FIND! Deep sea anglerfish washed up in Newport Beach on Friday morning! On Crystal Cove beach @CrystalCoveSP staff were alerted by beach visitor Ben Eslef and were able to retrieve this intact specimen. pic.twitter.com/vERGy5Zujt — Davey's Locker (@DaveysLocker400) May 9, 2021

Джессика Роум (Jessica Roame), координатор образования в Davey’s Locker Sportfishing & Whale Watching, сказала Los Angeles Times, что, по ее мнению, рыбак не до конца понимал значимость своей находки, ведь эта рыба, обитающая на огромной глубине — обычно на расстоянии в 1500 метров от поверхности, — редко попадает на сушу, и уж тем более в таком идеальном состоянии.

Калифорнийские чиновники уже связались с Лос-Анджелесским музеем естественной истории в надежде передать им этот редкий образец. В коллекции музея есть только три других удильщика, но лишь один из них прибыл из Калифорнии, и ни одна рыба не находится в таком хорошем состоянии.

Удильщик является одним из самых известных глубоководных существ. Его острые зубы, хотя и выглядят угрожающе, служат больше для того, чтобы заманить добычу в ловушку, чем для ее раскусывания. Удильщики приманивают других рыб, кальмаров и ракообразных с помощью яркого «фонарика» на своей голове. Вероятно, вы видели этого персонажа в мультфильме «В поисках Немо» — но там рыба выглядела более зловещей.

pic.twitter.com/KuytPS7pjI — Call Me By My Real Name (@yesitisprecious) May 10, 2021

Однако охотятся только самки: самцы после слияния с самками теряют все свои внутренние органы, включая глаза, и превращаются в своеобразных «половых паразитов», снабжая свою хозяйку спермой, а взамен получая пищу и защиту. Если же самец не находит самку, то он может вскоре погибнуть, так как не способен сам себя прокормить. На одной особи могут одновременно паразитировать несколько самцов, которые живут до тех пор, пока жива самка.

Первый образец удильщика был обнаружен в 1833 году, когда его выбросило на берег в Гренландии. С тех пор большая часть собранных об этом виде знаний была получена от нескольких мертвых особей, которые каким-то образом оказались на берегу. Но в последние годы исследователи получили возможность наблюдать за ними в их естественной среде обитания.