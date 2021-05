На пляж в США выбросило глубоководную рыбу (вы могли видеть ее в мультфильме)

Источник материала: Tut.by

В США по неизвестной причине на берег выбросилась глубоководная рыба. Об этом рассказывает The Guardian.

Рыбак Бен Эстес (Ben Estes) обнаружил на пляже вблизи калифорнийского города Ньюпорт-Бич рыбу-удильщика шириной примерно в 45 сантиметров. Причем образец прекрасно сохранился.

«Я знал, что это необычная находка», — сообщил Эстес Guardian. По его словам, он считает себя заядлым рыбаком, который много времени проводит на пляже, но никогда раньше не видел рыбу, которая бы выглядела вот так.