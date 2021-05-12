Марии Колесниковой предъявили окончательное обвинение

Члену штаба Виктора Бабарико, члену президиума Координационного совета Марии Колесниковой предъявлено окончательное обвинение. Ее обвиняют по трем уголовным статьям. Уголовное дело Колесниковой объединено с делом юриста Максима Знака в одно производство.





Напомним, вчера стало известно о том, что Знаку также предъявлено обвинение. Теперь с материалами своего дела начала знакомиться и Колесникова.





В аккаунте Марии Колесниковой в Фейсбуке появилось публичное обращение.





— 12 мая, год назад я приняла самое важное решение в моей жизни. Понимая все риски и высокую вероятность, что я окажусь там, где я сейчас — я с радостью стала частью команды Виктора Дмитриевича. Ни на секунду не жалею о своем решении и сейчас, — пишет в нем Колесникова. Известно, что аккаунт после того, как она оказалась в тюрьме, ведет ее сестра.





По словам адвоката Максима Знака Дмитрия Лаевского, он не может разглашать какие-либо сведения о ходе следствия и даже фамилии следователей. Он отмечает, что обвинение Знака «состоит из абстрактных формулировок, из которых абсолютно неясно, в чем именно заключаются действия Знака, расцененные следствием как преступление».



