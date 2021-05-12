|
Погода в СНГ: в Таджикистане опасность оползней из-за дождей, в Беларуси уже по-летнему тепло
12.05.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Промокнуть и попасть под грозу рискуют жители российской столицы. Москве сегодня достанется очередная порция дождей. Воздух прогреется максимум до плюс 22-х. О погоде в других странах Содружества рассказали корреспонденты «МИР 24».
Таджикистан
Из-за ливней на юге страны ушли под землю 20 домов. Стихия обрушилась на одно из селений Хатлонской области.
Жителей успели эвакуировать. Жертв среди населения нет сообщили в Комитете по Чрезвычайной ситуации. Опасность оползней сохранится в регионе до 14 мая – предупреждают спасатели. Сейчас в области плюс 29, временами дожди и грозы.
Казахстан
На востоке Казахстана продолжает гореть лес. Огнем охвачено почти триста гектаров. Пламя пожирает деревья и кустарники. Справиться с пожаром мешает сильный ветер.
Беларусь
В Беларуси уже летние плюс 23. Жёлтый уровень опасности объявили в Беларуси из-за сильного ветра. Порывы могут достигать 20-25 метров в секунду. К вечеру стихия успокоится и жители в полной мере смогут насладиться почти летним теплом.
Любителям природы рекомендуют прогуляться в Центральный ботанический сад Минска или в парк Дружбы народов. Там зацвела сакура. Радовать такой красотой японская вишня будет недолго – всего неделю.
Солнце раздает тепло жителям Армении. В Ереване до плюс 27-ми, а на юге республики почти тридцатиградусная жара. Такая погода идеальна для экскурсий и активного отдыха. В республике открылись основные туристические маршруты. Древний храм Звартноц, святой Эчмиадзин, языческий храм Гарни и монастырь Гегард.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Промокнуть и попасть под грозу рискуют жители российской столицы.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)