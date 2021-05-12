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Погода в СНГ: в Таджикистане опасность оползней из-за дождей, в Беларуси уже по-летнему тепло

12.05.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Промокнуть и попасть под грозу рискуют жители российской столицы. Москве сегодня достанется очередная порция дождей. Воздух прогреется максимум до плюс 22-х. О погоде в других странах Содружества рассказали корреспонденты «МИР 24».

Таджикистан

Из-за ливней на юге страны ушли под землю 20 домов. Стихия обрушилась на одно из селений Хатлонской области.

Жителей успели эвакуировать. Жертв среди населения нет сообщили в Комитете по Чрезвычайной ситуации. Опасность оползней сохранится в регионе до 14 мая – предупреждают спасатели. Сейчас в области плюс 29, временами дожди и грозы.

Казахстан

На востоке Казахстана продолжает гореть лес. Огнем охвачено почти триста гектаров. Пламя пожирает деревья и кустарники. Справиться с пожаром мешает сильный ветер.

Накануне пожарным удалось ликвидировать горение в поселке Риддер. Там стена огня уничтожила жилые дома и хозяйственные постройки.

«Сгорел 31 жилой дом. В них проживало 72 человека, в том числе 11 детей. НА сегодня все пострадавшие размещены в гостинице, обеспечены питанием. 59 человек находятся у родственников. К глубокому нашему сожалению выражаю соболезнования. Спивакова Галина Филаретовна скончалась. Я только что провел встречу с нашими врачами. Состояние Ушакова Николая Дмитриевича достаточной степени серьезное, ожог 80%, находится в реанимации», – рассказал аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов.

Еще один человек находится в отделении интенсивной терапии. В район ЧП направлены бригады медиков из областного центра. Ситуация на контроле у президента республики.

Беларусь

В Беларуси уже летние плюс 23. Жёлтый уровень опасности объявили в Беларуси из-за сильного ветра. Порывы могут достигать 20-25 метров в секунду. К вечеру стихия успокоится и жители в полной мере смогут насладиться почти летним теплом.

Любителям природы рекомендуют прогуляться в Центральный ботанический сад Минска или в парк Дружбы народов. Там зацвела сакура. Радовать такой красотой японская вишня будет недолго – всего неделю.

Армения

Солнце раздает тепло жителям Армении. В Ереване до плюс 27-ми, а на юге республики почти тридцатиградусная жара. Такая погода идеальна для экскурсий и активного отдыха. В республике открылись основные туристические маршруты. Древний храм Звартноц, святой Эчмиадзин, языческий храм Гарни и монастырь Гегард.



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Теги: Минск
 
 
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