|
Обморок Елизаветы II: дерзкий наряд Дуа Липы на Brit Awards шокировал сеть
12.05.2021 15:15 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Выход певицы Дуа Липы на церемонии музыкальной премии BRIT Awards 2021 шокировал публику: в сети обсуждают очень дерзкий наряд поп-звезды.
Церемония вручения премии Brit Awards 2021 состоялась в Лондоне и собрала все сливки музыкального сообщества Британии. Певица Дуа Липа вошла в список триумфаторов мероприятия, но произвела фурор не только благодаря своим музыкальным достижениям.
Любимица тинейджеров и дизайнеров создала сенсацию благодаря дерзкому образу на ковровой дорожке: в сети сошлись во мнении, что эксцентричный наряд певицы довел до обморока саму королеву Елизавету II.
© REUTERS / ©John Marshall
Ду Липа в эпатажном образе на BRIT Awards 2021
Для мероприятия звезда выбрала платье от культового дизайнера Вивьен Вествуд, которая славится своим эпатажным стилем и любовью к панк-культуре. Ультракороткое мини с корсетом и шлейфом в крошечную клетку, дополненное черными чулками и массивными туфлями на каблуках понравилось далеко не всем, но точно привлекло внимание пользователей социальных сетей.
"Обморок королевы Елизаветы II"; "Вот так должна выглядеть современная Мария-Антуанетта"; "Это просто взрыв. Как она додумалась до этого"; "Очень очень смело", - прокомментировали в Twitter.
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
25-летняя поп-дива решила проигнорировать все правила дресс-кода и продемонстрировала свое видение трендов британской моды.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)