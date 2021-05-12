Обморок Елизаветы II: дерзкий наряд Дуа Липы на Brit Awards шокировал сеть

Источник материала: Sputnik Беларусь

Выход певицы Дуа Липы на церемонии музыкальной премии BRIT Awards 2021 шокировал публику: в сети обсуждают очень дерзкий наряд поп-звезды.

Церемония вручения премии Brit Awards 2021 состоялась в Лондоне и собрала все сливки музыкального сообщества Британии. Певица Дуа Липа вошла в список триумфаторов мероприятия, но произвела фурор не только благодаря своим музыкальным достижениям.

Любимица тинейджеров и дизайнеров создала сенсацию благодаря дерзкому образу на ковровой дорожке: в сети сошлись во мнении, что эксцентричный наряд певицы довел до обморока саму королеву Елизавету II.

© REUTERS / ©John Marshall Ду Липа в эпатажном образе на BRIT Awards 2021

Для мероприятия звезда выбрала платье от культового дизайнера Вивьен Вествуд, которая славится своим эпатажным стилем и любовью к панк-культуре. Ультракороткое мини с корсетом и шлейфом в крошечную клетку, дополненное черными чулками и массивными туфлями на каблуках понравилось далеко не всем, но точно привлекло внимание пользователей социальных сетей.

"Обморок королевы Елизаветы II"; "Вот так должна выглядеть современная Мария-Антуанетта"; "Это просто взрыв. Как она додумалась до этого"; "Очень очень смело", - прокомментировали в Twitter.

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