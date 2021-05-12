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Боец из Таджикистана в UFC: мечта или реальность?

12.05.2021 15:15 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 12 мая – Sputnik. Простой таджикский парень Якин Мукадамшоев отправил в нокаут бразильского бойца Матоша Денилсона и теперь всерьез рассуждает о шансах в UFC.

"Я не хочу никому ничего сломать. Для меня чисто спортивный интерес, чтобы в конце боя подняли мою руку. Любой ценой", – рассуждает боец. 

© Sputnik / Евгений Одиноков
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При этом он вполне адекватно оценивает и свой профессиональный уровень, и свои возможности. В его Instagram больше 12 тысяч подписчиков, которым он показывает в основном фрагменты поединков и делится самыми сокровенными мыслями.

"Никто другой не сможет пройти твою дорогу, только ты сам. Лишь бы не уходило назад то, к чему стремишься, лишь бы не оставалось позади то, к чему спешишь", – философски отмечает Якин.

Есть ли у простого таджикского парня шансы попасть в UFC и занять место Хабиба Нурмагомедова или Конора Макгрегора? Что Якин Мукадамшоев думает о добре и зле? Смотрите видео Sputnik "О чем молчат мигранты".

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Теги: Минск
 
 
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Якин Мукадамшоев в буквальном смысле бьется за свое место под солнцем: смешанными единоборствами он увлекся еще на родине в горах Памира, но отрабатывать навыки...
 
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