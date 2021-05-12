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Жилье на окраинах Минска. Показываем, какие трехкомнатные квартиры можно снять дешевле $400 по курсу

12.05.2021 15:15 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

С нынешними ценами на жилье в столице не каждая семья может позволить собственные метры. Приходится выкручиваться, отдавая часть доходов (порой немаленькую) на съемную квартиру. Найти хороший вариант по соотношению цена — качество бывает ох как непросто. Мы попробовали найти приличные трехкомнатные квартиры для большой семьи (ну или для группы студентов) с помощью сервиса Onliner «Дома и квартиры». И нашли несколько трешек, которые сдают в аренду за $400 по курсу и ниже. Правда, сразу хотим предупредить: о жизни в центре города в таком случае лучше не думать.

Итак, на что можно рассчитывать, имея в кармане «лишние»...

$350 по курсу

За эту сумму предлагают трешку на улице Жудро, в двух остановках от станции метро «Спортивная». Прямо напротив — парк 60-летия Октября, так что, если любите пешие прогулки по оставшимся в городе клочкам природы, — это ваш вариант. Квартира отремонтирована, что доказывают новые на вид кухня и ванная. А в двух из трех комнат явно обновили мебель, которая выглядит более современно, чем, например, в гостиной, где рабочий стол, стенка и диван своим внешним видом как будто возвращают в прошлое тысячелетие. Но, согласитесь, попадаются на рынке и куда более «олдовые» квартирки. Так что, если не смущают глянцевые натяжные потолки (кого-то ведь наверняка смущают), можете присмотреться.

Жилье на окраинах Минска. Показываем, какие трехкомнатные квартиры можно снять дешевле 0 по курсу
Жилье на окраинах Минска. Показываем, какие трехкомнатные квартиры можно снять дешевле 0 по курсу
Жилье на окраинах Минска. Показываем, какие трехкомнатные квартиры можно снять дешевле 0 по курсу
Жилье на окраинах Минска. Показываем, какие трехкомнатные квартиры можно снять дешевле 0 по курсу
Жилье на окраинах Минска. Показываем, какие трехкомнатные квартиры можно снять дешевле 0 по курсу
Жилье на окраинах Минска. Показываем, какие трехкомнатные квартиры можно снять дешевле 0 по курсу
Жилье на окраинах Минска. Показываем, какие трехкомнатные квартиры можно снять дешевле 0 по курсу

$370 в эквиваленте

Именно столько просит собственник за жилье в Сухарево с полностью укомплектованными спальней, гостиной и детской комнатой. Помимо мебели, будущим квартиросъемщикам достанется посудомоечная и стиральная машины, два телевизора, микроволновка, варочная панель и духовой шкаф, холодильник, система фильтрации воды и бойлер (летом или во время коммунальных ЧП, а они в последнее время участились, вы будете особенно благодарны за него владельцам).

Жилье на окраинах Минска. Показываем, какие трехкомнатные квартиры можно снять дешевле 0 по курсу
Жилье на окраинах Минска. Показываем, какие трехкомнатные квартиры можно снять дешевле 0 по курсу
Жилье на окраинах Минска. Показываем, какие трехкомнатные квартиры можно снять дешевле 0 по курсу
Жилье на окраинах Минска. Показываем, какие трехкомнатные квартиры можно снять дешевле 0 по курсу
Жилье на окраинах Минска. Показываем, какие трехкомнатные квартиры можно снять дешевле 0 по курсу
Жилье на окраинах Минска. Показываем, какие трехкомнатные квартиры можно снять дешевле 0 по курсу
Жилье на окраинах Минска. Показываем, какие трехкомнатные квартиры можно снять дешевле 0 по курсу

380 у. е.

Это цена трехкомнатной квартиры на улице Одинцова. Что про нее можно сказать? Неплохая мебель (а картины еще лучше!), отремонтированная ванная и санузел, целая малиновая комната для ностальгирующих по 90-м или просто любителей ярких цветов в отделке. В общем, вполне приличное жилье за свои деньги.

Жилье на окраинах Минска. Показываем, какие трехкомнатные квартиры можно снять дешевле 0 по курсу
Жилье на окраинах Минска. Показываем, какие трехкомнатные квартиры можно снять дешевле 0 по курсу
Жилье на окраинах Минска. Показываем, какие трехкомнатные квартиры можно снять дешевле 0 по курсу
Жилье на окраинах Минска. Показываем, какие трехкомнатные квартиры можно снять дешевле 0 по курсу
Жилье на окраинах Минска. Показываем, какие трехкомнатные квартиры можно снять дешевле 0 по курсу
Жилье на окраинах Минска. Показываем, какие трехкомнатные квартиры можно снять дешевле 0 по курсу
Жилье на окраинах Минска. Показываем, какие трехкомнатные квартиры можно снять дешевле 0 по курсу
Жилье на окраинах Минска. Показываем, какие трехкомнатные квартиры можно снять дешевле 0 по курсу
Жилье на окраинах Минска. Показываем, какие трехкомнатные квартиры можно снять дешевле 0 по курсу

$400 по курсу

Такова стоимость трешки в Лошице, если точнее, то на улице Владислава Сырокомли. Свежий ремонт, кондиционеры в двух комнатах, отдельная гардеробная, в которой место нашлось еще и для стиральной машины. Находится квартира на 14-м этаже высотки, откуда открывается вид на Лошицкий парк. С инфраструктурой, по словам хозяев, все окей: магазины, детские сады, школы в пешей доступности. До центра города — 15 минут на общественном транспорте.

Жилье на окраинах Минска. Показываем, какие трехкомнатные квартиры можно снять дешевле 0 по курсу
Жилье на окраинах Минска. Показываем, какие трехкомнатные квартиры можно снять дешевле 0 по курсу
Жилье на окраинах Минска. Показываем, какие трехкомнатные квартиры можно снять дешевле 0 по курсу
Жилье на окраинах Минска. Показываем, какие трехкомнатные квартиры можно снять дешевле 0 по курсу
Жилье на окраинах Минска. Показываем, какие трехкомнатные квартиры можно снять дешевле 0 по курсу
Жилье на окраинах Минска. Показываем, какие трехкомнатные квартиры можно снять дешевле 0 по курсу
Жилье на окраинах Минска. Показываем, какие трехкомнатные квартиры можно снять дешевле 0 по курсу

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