Жилье на окраинах Минска. Показываем, какие трехкомнатные квартиры можно снять дешевле $400 по курсу

Источник материала: Onliner

С нынешними ценами на жилье в столице не каждая семья может позволить собственные метры. Приходится выкручиваться, отдавая часть доходов (порой немаленькую) на съемную квартиру. Найти хороший вариант по соотношению цена — качество бывает ох как непросто. Мы попробовали найти приличные трехкомнатные квартиры для большой семьи (ну или для группы студентов) с помощью сервиса Onliner «Дома и квартиры» . И нашли несколько трешек, которые сдают в аренду за $400 по курсу и ниже. Правда, сразу хотим предупредить: о жизни в центре города в таком случае лучше не думать.

Итак, на что можно рассчитывать, имея в кармане «лишние»...

$350 по курсу

За эту сумму предлагают трешку на улице Жудро, в двух остановках от станции метро «Спортивная». Прямо напротив — парк 60-летия Октября, так что, если любите пешие прогулки по оставшимся в городе клочкам природы, — это ваш вариант. Квартира отремонтирована, что доказывают новые на вид кухня и ванная. А в двух из трех комнат явно обновили мебель, которая выглядит более современно, чем, например, в гостиной, где рабочий стол, стенка и диван своим внешним видом как будто возвращают в прошлое тысячелетие. Но, согласитесь, попадаются на рынке и куда более «олдовые» квартирки. Так что, если не смущают глянцевые натяжные потолки (кого-то ведь наверняка смущают), можете присмотреться.





























$370 в эквиваленте

Именно столько просит собственник за жилье в Сухарево с полностью укомплектованными спальней, гостиной и детской комнатой. Помимо мебели, будущим квартиросъемщикам достанется посудомоечная и стиральная машины, два телевизора, микроволновка, варочная панель и духовой шкаф, холодильник, система фильтрации воды и бойлер (летом или во время коммунальных ЧП, а они в последнее время участились, вы будете особенно благодарны за него владельцам).





























380 у. е.

Это цена трехкомнатной квартиры на улице Одинцова. Что про нее можно сказать? Неплохая мебель (а картины еще лучше!), отремонтированная ванная и санузел, целая малиновая комната для ностальгирующих по 90-м или просто любителей ярких цветов в отделке. В общем, вполне приличное жилье за свои деньги.





































$400 по курсу

Такова стоимость трешки в Лошице, если точнее, то на улице Владислава Сырокомли. Свежий ремонт, кондиционеры в двух комнатах, отдельная гардеробная, в которой место нашлось еще и для стиральной машины. Находится квартира на 14-м этаже высотки, откуда открывается вид на Лошицкий парк. С инфраструктурой, по словам хозяев, все окей: магазины, детские сады, школы в пешей доступности. До центра города — 15 минут на общественном транспорте.



























