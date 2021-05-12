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Барановичскую газету Intex-press прекратят издавать в печатном виде

12.05.2021 15:29 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Негосударственная газета Intex-press будет выходить в электронном формате, пока не найдет новую типографию, говорится в заявлении главного редактора Владимира Янукевича, опубликованном на сайте издания.

Барановичскую газету Intex-press прекратят издавать в печатном виде

«Когда будет найдена новая типография, издание бумажной версии газеты возобновится, — отметил главный редактор. — Мы постараемся выполнить свои обязательства перед подписчиками газеты, поверившими в нас, вплоть до возврата вложенных в нас средств, передает БелаПАН.

Электронные выпуски газеты можно купить на ее сайте.

9 мая редакция Intex-press получила уведомление Белорусского дома печати о том, что типография расторгает договор на печать газеты. 12 мая издание не вышло в печать — впервые за 26 лет существования.

По мнению Янукевича, договор был расторгнут «по-садистски» изощренно». Главный редактор обращает внимание, что, во-первых, это произошло в выходные дни, во-вторых — в уведомлении не указана даже формальная причина расторжения договора. «И в-третьих, изумительна приписка в конце письма: приносим свои извинения и надеемся на взаимопонимание (!!!). Это вообще за гранью. Без комментариев», — написал он.

Intex-press столкнулась с давлением властей после публикации в номере за 14 апреля интервью с белорусским демократическим лидером Светланой Тихановской.

 
 
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Негосударственная газета Intex-press будет выходить в электронном формате, пока не найдет новую типографию, говорится в заявлении главного редактора Владимира...
 
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