ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Минский пенсионер Адам Шпаковский арестован еще на 12 суток

12.05.2021 15:29 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

65-летний минский пенсионер Адам Шпаковский арестован еще на 12 суток, сообщает лишенный госрегистрации правозащитный центр «Весна».

Минский пенсионер Адам Шпаковский арестован еще на 12 суток
Фото МВД

21 апреля в его квартире сотрудники милиции провели обыск, а 23 апреля пенсионер был приговорен к 15 суткам ареста.

12 мая стало известно, что Шпаковский так и не вышел на свободу после ареста, поскольку на него составили дополнительный протокол по ст. 19.10 КоАП (пропаганда или публичная демонстрация, изготовление, распространение нацистской символики или атрибутики). Пенсионера осудили еще на 12 суток ареста.

Ранее пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова сообщила в своем телеграм-канале о задержании 65-летнего пенсионера, которого проверяют на причастность к финансированию протестов.

По ее словам, оперативники ГУБОПиК вышли на 33-летнюю женщину и 65-летнего мужчину из Минска, которые с осени прошлого года администрировали районный чат столичного микрорайона Уручье.

«Установлено, что женщина участвовала в несанкционированных массовых мероприятиях, призывала в сообществе к протестам, организовывала районные и дворовые акции. В соответствии с законодательством о противодействии экстремизму ей вынесено официальное предупреждение», — написала Чемоданова.

При этом она сообщила, что в квартире второго администратора сотрудники обнаружили незарегистрированную символику, листовки и литературу с призывами к протестной деятельности.

«Все материалы пенсионер изготавливал и распространял среди соседей, — отметила представитель МВД. — Кроме того, в квартире мужчины обнаружили и изъяли около 65 тысяч евро и более 87 тысяч долларов. Вместе с тем его пенсия не превышает 280 рублей. Проверяется его причастность к финансированию протестов».

Мужчина был задержан за нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий.

По данным правозащитников, речь в сообщении МВД шла о Шпаковском.

Читайте также:

 

Подписывайтесь и читайте нас в Telegram и Viber

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
65-летний минский пенсионер Адам Шпаковский арестован еще на 12 суток, сообщает лишенный госрегистрации правозащитный центр «Весна».
 
Новости дня
Новости разные
 
За год доўг менскага Чырвонага касьцёлу перад дзяржавай вырас да 350 тысяч рублёў
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

11.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
12.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by