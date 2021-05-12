Цифра дня. Сколько собрали белорусы за сутки на восстановление костела в Будславе

Источник материала: Салiдарнасць

Неравнодушные граждане активно перечисляли средства на ремонт храма XVII века.





Фото TUT.BY

Как рассказала TUT.BY Ольга Лабуть, заместитель директора благотворительного католического общества «Каритас» Минско-Могилевской архиепархии, всего за сутки на благотворительный счет перевели чуть более 40 787 рублей.

Сейчас ищут альпинистов и людей с допуском работы на высоте, так как нужно спускать вниз балки и остатки металлической кровли.

Напомним, в Будславском костеле 11 мая случился пожар. Крыша над центральным нефом костела обрушилась, иконы, книги и другие ценные вещи удалось спасти.