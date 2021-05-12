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Колесникова: «Этот год оказался самым счастливым в моей жизни. Понимаю, как странно это звучит из тюрьмы»
12.05.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Сегодня ровно год, как Виктор Бабрико принял решение, изменившее жизнь всей страны. В чем был уверен тогда экс-банкир и что думает сегодня об этом член его команды Мария Колесникова.
«Я посчитал для себя недопустимым и стыдным жалеть о том, что не попытался что-то изменить, оправдывая себя тем, что изменить нельзя ничего», — такими словами Виктор Бабарико объявил о своем желании идти в президенты.
Год спустя член его команды Мария Колесникова
— 12 мая, год назад я приняла самое важное решение в моей жизни. Понимая все риски и высокую вероятность, что я окажусь там, где я сейчас – я с радостью стала частью команды Виктора Дмитриевича. Ни на секунду не жалею о своем решении и сейчас.
Этот год оказался самым сложным и самым счастливым в моей жизни. Понимаю, как странно это звучит от человека из тюрьмы. Но обрела я намного больше, чем потеряла: уникальный опыт, драйв невероятный, массу новых знаний и умений (например, раньше я никогда не вела стримы, не писала 170 писем в месяц, не бегала каждый день и не читала так много хороших книг). Я обрела внутреннюю свободу и счастье оставаться собой в любой ситуации.
Но самое главное чудо – это невероятные белорусы – Ваша поддержка и любовь придают колоссальную силу! Я благодарна Виктору Дмитриевичу, Эдику, Максиму, Илье и всей команде – вы стали мне, как семья, и я счастлива пройти этот путь вместе!
Огромное спасибо за этот год моей сестре, папе, родным и близким за поддержку и стойкость и безмерную любовь, которая и есть моя защита!
Вас очень люблю и обожаю! Ваша Маша.
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Колесникова: «Этот год оказался самым счастливым в моей жизни. Понимаю, как странно это звучит из тюрьмы»
Сегодня ровно год, как Виктор Бабрико принял решение, изменившее жизнь всей страны. В чем был уверен тогда экс-банкир и что думает сегодня об этом член его команды...
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