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В Гомеле мужчину задержали и будут судить после участия в Zoom-конференциях с Цепкало

12.05.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

До суда гомельчанина отправили в ИВС и вынесли «официальное предупреждение о недопустимости занятия экстремизмом», сообщает УВД.

По данным милиции, предпосылками для задержания 32-летнего жителя Гомеля стало «участие мужчины в Telegram-каналах и чатах», а также беседы «в оппозиционных закрытых видеоконференциях».

На гомельчанина составили административные протоколы за мелкое хулиганство и неповиновение милиции.

Сам 32-летний Александр в ролике, снятом милицией, говорит, что осенью 2020 года участвовал в Zoom-конференции, где выступал Валерий Цепкало: «Было интересно, потому что я тоже айтишник». Также он говорит, что участвовал в Zoom-конференции с участием Ольги Карач.

«В отношении гомельчанина составлены административные протоколы за нарушение требований ст.ст. 19.1 и 24.3 КоАП Республики Беларусь. Он задержан и помещен в ИВС до рассмотрения материалов дела в суде. Также ему вынесено официальное предупреждение о недопустимости занятия экстремизмом», — сообщили в УВД.

 
Теги: Гомель
 
 
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До суда гомельчанина отправили в ИВС и вынесли «официальное предупреждение о недопустимости занятия экстремизмом».
 
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