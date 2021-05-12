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Шкурин уйдет из ЦСКА этим летом

12.05.2021 15:49 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

По информации Sport24, нападающий московского ЦСКА Илья Шкурин покинет команду по окончании сезона. Ранее сообщалось, что интерес к игроку проявляет «Краснодар» (куда недавно ушел Гончаренко), однако представители Шкурина не рассматривают варианты продолжения карьеры в России.


Фото: ЦСКА

21-летний белорусский футболист в 2019 году стал лучшим бомбардиром своего национального чемпионата, забив 19 голов в 26 матчах за «Энергетик-БГУ». В начале 2020-го он перешел в ЦСКА транзитом через брестское «Динамо».

В текущем сезоне Шкурин провел за армейцев 14 матчей, в которых забил 3 мяча. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2024 года.

Добавим, что возвращение Ильи в Беларусь крайне маловероятно. Еще в августе он написал в Instagram, что не будет выступать за сборную страны, пока у власти Лукашенко. А в декабре Шкурин был исключен из состава сборной на 2021 год и лишен льготы по отсрочке воинской службы.

 
 
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