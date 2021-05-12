Израиль защищается от ракет из сектора Газа «Железным куполом». Рассказываем, что это

Источник материала: Tut.by

Столкновения в Иерусалиме, начавшиеся менее недели назад, почти сразу же перешли в горячую фазу. Еще 7 мая речь шла об отдельных стычках, а 10 мая начались массированные ракетные обстрелы израильских городов из сектора Газа. Правда, большая часть палестинских реактивных снарядов цели не достигла: их перехватывали противоракеты израильского комплекса «Железный купол». Рассказываем о «чудо-оружии», благодаря которому израильтяне могут (или не могут, по мнению скептиков) спать относительно спокойно.



Фото: Reuters

Зачем небольшой стране целая система противоракетной обороны

В первую очередь — вследствие продолжающегося десятилетиями арабо-израильского конфликта. О его причинах, ходе и последствиях можно написать десятки томов. Но так как десятки томов по этой теме уже написаны, ограничимся короткой справкой.

Помимо столкновения с арабскими странами вроде Египта или Сирии, Израиль имеет проблемы со значительным количеством арабского населения на территории Палестины. Иудеи и мусульмане не могут ужиться рядом по многим причинам, и с восьмидесятых годов палестинцы дважды поднимали крупнейшие восстания против Израиля (так называемые Первая и Вторая интифады). С тех пор некоторые пытаются назвать почти каждое более-менее крупное выступление палестинцев против израильтян «Третьей интифадой», но масштабы уже не те (первые два восстания поддерживало, пожалуй, большинство палестинцев, чего сейчас нет).

Не имея возможности начать прямое столкновение с шансами на победу, палестинцы перешли к доступной тактике ракетного террора. От сектора Газа до территорий, на которых живут израильтяне, рукой подать. И если запустить с какой-либо пусковой установки реактивный снаряд — пусть даже неуправляемый — он почти наверняка долетит.

Попадет куда-то или нет — это уже второй вопрос, НУРСы никогда не славились точностью. Но жить с постоянной перспективой попасть под удар 122-миллиметровой ракеты «Града» — то еще удовольствие. Потому вполне естественно, что израильские специалисты, благо технологии развились уже достаточно, задумались о противодействии.



Фото: wikipedia.org

Разумеется, речь не об уничтожении каждой пусковой установки до выстрела. Требовалось лишь создать систему противоракетной обороны, которая могла бы с достаточной точностью сбивать запускаемые палестинцами снаряды, обеспечивая населению Израиля максимально высокий шанс не попасть под ракетный удар.

Работы над новой системой ПРО начались в 2005 году, когда бюро исследований и разработок Минобороны Израиля возглавил Даниэль Голд — он очень верил в новую систему. Оптимизм Голда, кстати, разделяли далеко не все: так, представители США, когда им рассказали о новой разработке, заявили коротко — «обречена на неудачу».

Тем не менее что-то делать, по мнению Голда, было нужно: в противниках, желающих запустить пару-другую ракет, у Тель-Авива недостатка не было. Когда в 2006 году началась Вторая ливанская война, на север израильской территории упало около 4000 НУРСов и мин, погибли десятки человек. Множество ракет и снарядов летело и из сектора Газа, часть из них — знаменитые самодельные неуправляемые ракеты «Кассам». И несмотря на весь скептицизм, министр обороны Израиля в 2007 году согласился на разработку того, что потом стало «Железным куполом».

Кстати, за звучным названием не стоит никакой красивой истории, просто руководителю проекта надо было назвать систему хоть как-нибудь. Сначала придумали вариант «Анти-Кассам», он показался неподходящим. Потом — «Золотой купол» (чересчур пафосно). И наконец — «Железный купол» (сойдет). Ракеты для системы назвали «Тамир» — это вообще сокращение от Til Meyaret («ракета-перехватчик»).

Что представляет собой «Железный купол»?

Никаких сверхвозможностей для «Железного купола» не планировалось: система должна перехватывать относительно примитивные неуправляемые ракеты или артиллерийские снаряды на дальности до 70 километров. Однако от системы требовали всепогодности, многозадачности и возможности работать круглые сутки.

Сам «Железный купол» состоит из трех компонентов:

собственно пусковая установка (ПУ) на 20 противоракет Tamir, сконструированная компанией Rafael. ПУ группируются в батареи по 3−4 штуки, что позволяет перехватывать снаряды, выпускаемые десятками;

РЛС обнаружения и слежения, засекающая и «ведущая» вражеский снаряд;

центр управления.

После запуска ракеты с территории противника ее засекает радар, после чего в пункте управления высчитывается, куда упадет боеприпас, и если он представляет угрозу, немедленно запускается ракета-перехватчик.

Каждая пусковая установка управляется автономно по защищенному беспроводному каналу, так что нет одной точки, попадание в которую полностью «выключает» систему.



Радар «Железного купола». Фото: wikipedia.org

«Железный купол» был объявлен завершенным и развернут весной 2011 года невдалеке от Бер-Шевы. Год от года количество батарей «Железного купола» растет и сейчас составляет девять штук. Некоторые расчеты позволяют оптимистично полагать, что после наращивания числа батарей до 13 «Железный купол» станет настоящим «куполом» — то есть сможет перехватывать все летящие на территорию Израиля ракеты.

На всех этапах создания системы в разработке так или иначе участвовали США. Часть финансирования производства «Купола» Вашингтон взял на себя, затем Америка заказала для своих нужд две батареи с перспективой позже разместить новые заказы, однако затем отказалась от прикрытия «Куполом» своих объектов.

Какова эффективность «Железного купола» сейчас?

На разных этапах существования противоракетной системы ее эффективность оценивалась по-разному, однако, по официальным данным, даже на нижнем пике составляла 75%, а в среднем — около 90%. Исследования, показывающие, что на самом деле «Купол» перехватывает лишь одну ракету из 20, ничем не подтверждены и считаются маргинальными.

Вместе с тем критики вполне справедливо отмечают, что в принципе преодоление «Железного купола» — дело даже не техники, а просто больших чисел. Дело в том, что и ракета «Града», и тем более самодельный «Кассам» стоят кратно меньше, чем противоракета «Тамир». Последняя, конечно, куда дешевле, чем боеприпасы распространенной американской ЗРС Patriot, но все равно стоит несколько десятков тысяч долларов. Так что достаточно большое количество одновременно запущенных НУРСов рано или поздно «перегрузит» систему и у защитников просто кончатся дорогие противоракеты.

В особо запущенных случаях критики проекта начинают «в лоб» сравнивать стоимость перехваченных «Кассамов» и выпущенных «Тамиров» — естественно, не в пользу вторых. Такая логика была бы безупречна, если бы целью системы ПРО было непременно набить неприятельских снарядов на сумму, большую, чем потратили защитники. Однако история учит, что любая противовоздушная и противоракетная оборона нужна в первую очередь для того, чтобы уберечь от авиа- или ракетного удара важные объекты и спасти их от разрушения, а их обитателей — от гибели.

Задолго до появления дорогих противоракет вопрос дороговизны отражения авианалетов был вполне известен: выпустив в воздух десятки тысяч пуль и снарядов, обороняющийся тратил много больше совокупной стоимости нескольких сбитых самолетов. Но это не побудило ни одну из стран отказаться от ПВО, «потому что дорого». Так что подобный спор беспредметен.

Что же касается возможной «перегрузки» систем «Железного купола» огромным множеством недорогих неуправляемых ракет, то теоретически это возможно. Однако на практике такое пока ни разу не имело места, а что будет в будущем — неизвестно. Хотя довольно очевидно, что если ливень из ракет, обрушившийся на израильскую территорию, будет настолько масштабным, то речь станет идти уже о полномасштабной войне.