Третью неделю подряд этот боевик становится лидером столичного проката. Смотрели?

Интересно, что минчане смотрели в кино на больших выходных? AFISHA.TUT.BY задалась точно таким же вопросом и узнала, что сразу во всех сетях столичных кинотеатров третью неделю подряд лидирует новый боевик Гая Ричи «Гнев человеческий». В традиционном материале рассказываем, на что еще весь прошлый уик-энд ходили зрители.
Топ-5 фильмов от минских кинотеатров за 7 — 11 мая
«Falcon Club Бутик Кино»
1. Гнев человеческий
2. Прабабушка легкого поведения
3. Отец
4. Годзилла против Конга
5. Девятаев
1. Гнев человеческий
2. Прабабушка легкого поведения
3. Райя и последний дракон
4. Девятаев
5. Упс… Приплыли
«КиноМинска»
1. Гнев человеческий
2. Прабабушка легкого поведения
3. Девятаев
4. Отец
5. Сопротивление
Уже в третий раз «Гнев человеческий» Гая Ричи — безоговорочный лидер проката во всех киносетях Минска. Ничего удивительного: конкуренты у добротно скроенного боевика откровенно слабые. Уступила блокбастеру и российская «Прабабушка легкого поведения»: несмотря на звездный каст (Александр Ревва, Дмитрий Нагиев, Михаил Галустян), комедия занимает только вторую строчку. В кино на нее стоит идти, если любите фильмы, где можно расслабить мозги. Этот еще и обещает быть долгоиграющим: у «Прабабушки» точно будет продолжение.
Продолжим семейную тему. На прошлой неделе минчане досматривали оскаровский хит «Отец», за который Энтони Хопкинс получил позолоченную статуэтку. Рекомендуем вам его оценить: драма отцов и детей в прокате до 18 мая.
Коль скоро лидер проката в Минске не меняется уже пару недель, в этот раз расскажем не о фильме Гая Ричи, а о премьерной драме «Сопротивление», у которой два упоминания в топах кассовых фильмов. Это картина Хонатана Якубовича, основанная на реальной истории отважных еврейских бойскаутов, которые сотрудничали в годы войны с французским Сопротивлением. Вам она напомнит и «Список Шиндлера», и более свежие «Уроки фарси».
В центре сюжета — начинающий мим Марсель Марсо, который, пытаясь добиться расположения красавицы Эммы, вступает в ряды Сопротивления. Там он берется провернуть опасную операцию: спасти группу еврейских сирот из рук нацистов, переправив их через горы и леса Швейцарии. Интересный факт: Марсель Марсо позже станет самым известным и прославленным на планете мимом, создателем парижской школы мимов.
Когда: уже в кино Где: в столичных кинотеатрах Сколько: от 6 рублей
Новинка, которая выйдет на экраны уже завтра, — картина американского режиссера Тейлора Шеридана, которого мы помним по отличному триллеру «Ветреная река» 2016 года и «Золотой пальмовой ветви» за лучшую режиссуру. Но на его новую картину зритель пойдет все же по другой причине: здесь в главной роли — Анджелина Джоли, по которой вы могли уже и заскучать (у фильма отличный рейтинг ожидания). У авторов получилось что-то эпично-блокбастерное, но, похоже, оторвать взгляд от фильма вряд ли получится даже у самых насмотренных.
Ханна, спасательница в парашютном отряде, пытается пережить трагический инцидент, унесший жизни троих людей. Отправившись патрулировать удаленный участок леса, она неожиданно встречает до смерти напуганного 12-летнего мальчика, которому не к кому больше обратиться за помощью.
Когда: с 13 мая Где: в столичных кинотеатрах Сколько: от 6 рублей