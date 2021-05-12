Третью неделю подряд этот боевик становится лидером столичного проката. Смотрели?

Источник материала: Tut.by

Интересно, что минчане смотрели в кино на больших выходных? AFISHA.TUT.BY задалась точно таким же вопросом и узнала, что сразу во всех сетях столичных кинотеатров третью неделю подряд лидирует новый боевик Гая Ричи «Гнев человеческий» . В традиционном материале рассказываем, на что еще весь прошлый уик-энд ходили зрители.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: TAM.BY

Топ-5 фильмов от минских кинотеатров за 7 — 11 мая

«Falcon Club Бутик Кино»

1. Гнев человеческий

2. Прабабушка легкого поведения

3. Отец

4. Годзилла против Конга

5. Девятаев

Silver Screen cinemas

1. Гнев человеческий

2. Прабабушка легкого поведения

3. Девятаев

4. Сопротивление

5. Зверокрекеры

«АртКинотеатр»

1. Гнев человеческий

2. Прабабушка легкого поведения

3. Райя и последний дракон

4. Девятаев

5. Упс… Приплыли

«КиноМинска»

1. Гнев человеческий

2. Прабабушка легкого поведения

3. Девятаев

4. Отец

5. Сопротивление



Фото: кадр из фильма «Гнев человеческий»

Уже в третий раз «Гнев человеческий» Гая Ричи — безоговорочный лидер проката во всех киносетях Минска. Ничего удивительного: конкуренты у добротно скроенного боевика откровенно слабые. Уступила блокбастеру и российская «Прабабушка легкого поведения» : несмотря на звездный каст ( Александр Ревва , Дмитрий Нагиев , Михаил Галустян ), комедия занимает только вторую строчку. В кино на нее стоит идти, если любите фильмы, где можно расслабить мозги. Этот еще и обещает быть долгоиграющим: у «Прабабушки» точно будет продолжение.

Продолжим семейную тему. На прошлой неделе минчане досматривали оскаровский хит «Отец» , за который Энтони Хопкинс получил позолоченную статуэтку. Рекомендуем вам его оценить: драма отцов и детей в прокате до 18 мая.

В канун 9 Мая интересом пользовались военные драмы — биографический «Девятаев» с Прилучным и премьерное «Сопротивление» с Джесси Айзенбергом (о нем — чуть позже). С малышами в кино ходили на анимации «Упс… Приплыли» , «Зверокрекеры» и ветерана проката — мультфильм «Райя и последний дракон» , некогда лидера проката. Боевик «Годзилла против Конга» тоже «залетел» в топ — кстати, сегодня последний шанс увидеть его на большом экране.

Премьера недели — «Сопротивление»

Коль скоро лидер проката в Минске не меняется уже пару недель, в этот раз расскажем не о фильме Гая Ричи, а о премьерной драме «Сопротивление», у которой два упоминания в топах кассовых фильмов. Это картина Хонатана Якубовича, основанная на реальной истории отважных еврейских бойскаутов, которые сотрудничали в годы войны с французским Сопротивлением. Вам она напомнит и «Список Шиндлера», и более свежие «Уроки фарси» .

В центре сюжета — начинающий мим Марсель Марсо, который, пытаясь добиться расположения красавицы Эммы, вступает в ряды Сопротивления. Там он берется провернуть опасную операцию: спасти группу еврейских сирот из рук нацистов, переправив их через горы и леса Швейцарии. Интересный факт: Марсель Марсо позже станет самым известным и прославленным на планете мимом, создателем парижской школы мимов.

Когда: уже в кино

Где: в столичных кинотеатрах

Сколько: от 6 рублей Купить билет

Что смотреть на этой неделе — «Те, кто желает мне смерти»

Новинка, которая выйдет на экраны уже завтра, — картина американского режиссера Тейлора Шеридана, которого мы помним по отличному триллеру «Ветреная река» 2016 года и «Золотой пальмовой ветви» за лучшую режиссуру. Но на его новую картину зритель пойдет все же по другой причине: здесь в главной роли — Анджелина Джоли, по которой вы могли уже и заскучать (у фильма отличный рейтинг ожидания). У авторов получилось что-то эпично-блокбастерное, но, похоже, оторвать взгляд от фильма вряд ли получится даже у самых насмотренных.

Ханна, спасательница в парашютном отряде, пытается пережить трагический инцидент, унесший жизни троих людей. Отправившись патрулировать удаленный участок леса, она неожиданно встречает до смерти напуганного 12-летнего мальчика, которому не к кому больше обратиться за помощью.

Когда: с 13 мая

Где: в столичных кинотеатрах

Сколько: от 6 рублей Купить билет